Zwei Menschen sterben bei Unfall im Kreis Kusel

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Kusel sind am Donnerstag zwei Menschen gestorben. Laut Polizei ein älteres Ehepaar.

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat zunächst beim Nachrichtendienst X im Internet über den Unfall im Kreis Kusel informiert. Demnach ist der Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B420 passiert. Nach Angaben der Polizei war das ältere Ehepaar in seinem Auto von Medard in Richtung Odenbach unterwegs.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Fahrer gegen 10:15 Uhr nach rechts von der Straße abgenommen. Warum, ist noch nicht klar. Das Auto sei gegen einen Baum geprallt und habe sich dann überschlagen. Die beiden Insassen - 87 und 81 Jahre alt - konnten laut Polizei nur noch tot aus dem Wagen geborgen werden.

Tödlicher Verkehrsunfall im Kreis Kusel: B420 zeitweise gesperrt

Wegen des Unfalls und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zwischen Medard und Odenbach mehrere Stunden voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst waren an der Unfallstelle im Einsatz. Außerdem die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber.

Ein Sachverständiger hat den Unfallort laut Polizei begutachtet und soll herauszufinden, warum genau der Unfall passiert ist.