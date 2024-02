Fassungslosigkeit in Zweibrücken: Der Kranbauer Tadano schließt sein Werk auf dem Flughafengelände

Noch ist der Kranhersteller Tadano der größte Arbeitgeber in Zweibrücken. Doch das Unternehmen wird sein Werk auf dem Flughafengelände schließen und hunderte Arbeitsplätze streichen. Viele in der Region sind geschockt.

"Niemand hat etwas geahnt", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall dem SWR. Es herrsche tiefe Betroffenheit. Zwei Werke hat der Kranhersteller Tadano in Zweibrücken - das Werk in der Dinglerstraße und das Werk Wallerscheid auf dem Flughafengelände. Und genau das wird bald geschlossen. Hunderte Arbeitsplätze sollen wegfallen. Das hat eine Sprecherin des Unternehmens dem SWR bestätigt. Zuerst hatte die Zeitung "Die Rheinpfalz" darüber berichtet.

Bis spätestens Sommer 2025 soll das Werk schließen. Über die Pläne seien die Mitarbeiter am Mittwoch informiert worden, so die Tadano-Sprecherin. Die Nachricht habe die Mitarbeiter eiskalt erwischt, sagte der IG-Metall-Sprecher. Man sei fassungslos.

Tadano schließt ein Werk in Zweibrücken: "Niemand hat etwas geahnt"

Die Gewerkschaft werde die Entscheidung von Tadano nicht hinnehmen und für Alternativen kämpfen. Schließlich gebe es auch noch die Möglichkeit Kurzarbeit einzuführen. Darüber sei aber nicht gesprochen worden, so der IG-Metall-Sprecher. Das könne nicht sein. Für Donnerstag plane die Gewerkschaft zwei Versammlungen mit den Mitarbeitern, um über die aktuelle Situation zu sprechen.

Schwerer Schlag für den Industrie- und Wirtschaftsstandort Zweibrücken

Gründe für die Schließung des Werks Wallerscheid auf dem Zweibrücker Flughafengelände gibt es laut Tadano viele: sinkender Marktanteil, der immer größer werdende Wettbewerbsdruck und Probleme mit Lieferketten. Trotzdem trifft die Ankündigung die Region hart. Denn im Moment ist Tadano der größte Arbeitgeber in Zweibrücken. 1.200 Menschen sind dort beschäftigt.

Das Tadano-Werk in der Dinglerstraße in Zweibrücken: Auch hier sollen Arbeitsplätze wegfallen. SWR

Für Zweibrückens Oberbügermeister Marold Wosnitza (SPD) sind die Pläne des Kranherstellers ein "schwerer Schlag". Auch er sei von den Plänen am Mittwoch "kalt erwischt" worden und "bedauere die Entscheidung zur Schließung des Werkes von Tadano sehr", so OB Wosnitza. "Wir alle hatten die Hoffnung, dass durch die vor knapp drei Jahren erfolgreich beendete Insolvenz positive Weichen für die Zukunft des Zweibrücker Tadano-Standortes gestellt worden sind."

Wosnitza teilte außerdem mit, er hoffe, dass eine verträgliche Lösung für die Mitarbeitenden des Werkes gefunden werden kann. Er habe von Seiten der Stadtverwaltung jede mögliche Unterstützung angeboten und stehe hierzu in engem Austausch mit der Geschäftsführung, den Vertretenden der Gewerkschaft und der Agentur für Arbeit.

Das japanische Unternehmen Tadano entwickelt, produziert und verkauft sogenannte Mobilkrane. Tadano ist weltweit tätig. dpa Bildfunk picture alliance / Kyodo | *

Kranhersteller Tadano: bislang größter Arbeitgeber in Zweibrücken

Mehr als 400 Arbeitsplätze sollen nach Angaben von Tadano in Zweibrücken abgebaut werden - dabei sei die übliche Fluktuation wie etwa Renteneintritt oder befriste Verträge berücksichtigt. Der Stellenabbau soll sich auf beide Standorte in Zweibrücken auswirken. Vor allem in der Produktion, aber auch im Vertrieb und in der Verwaltung. Teile der Produktion sollen in andere Tadano-Werke verschoben werden, heißt es.