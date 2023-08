Brennendes Frachtschiff Fremantle Highway hat Kräne der Zweibrücker Firma Tadano geladen

per Mail teilen

Seit Tagen macht das brennende Frachtschiff Fremantle Highway weltweit Schlagzeilen. Wie jetzt bekannt wurde, ist auch der Zweibrücker Kranhersteller Tadano von dem Unglück betroffen.

Wie Tadano auf Nachfrage bestätigt, hat das Frachtschiff "Fremantle Highway“ insgesamt fünf Kräne der Firma geladen. Einer davon stamme aus dem Werk in Zweibrücken. Zuerst hatte die Tageszeitung Rheinpfalz darüber berichtet.

Zustand der Fracht der "Fremantle Highway" unklar

Die Fracht war eigentlich auf dem Weg nach Japan, als das Schiff in der vergangenen Woche vor der niederländischen Küste Feuer fing. Nach Angaben von Tadano kann die Reederei aktuell nichts zum Zustand der Fracht sagen. Tadano rechnet nach eigenen Angaben aber mit einem Schaden in Millionenhöhe.

Das brennende Frachtschiff "Fremantle Highway" hat einen Kran geladen, der im Tadano-Werk in Zweibrücken gebaut wurde. (Archivbild) SWR

Frachtschiff "Fremantle Highway" brennt noch immer

Die "Fremantle Highway" lag tagelang vor der niederländischen Küste. Um eine Umweltkatastrophe zu verhindern, wurde der noch immer brennende Frachter jetzt an einen anderen Ort geschleppt, nördlich der Inseln Schiermonnikoog und Ameland. Der neue Ankerplatz ist nur eine Zwischenlösung – aber es ist dort sicherer und windgeschützter als an dem Ort, an dem das Schiff vorher lag.