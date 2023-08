"Wein und Musik" an diesem Wochenende in Kaiserslautern

Freitag und Samstag steht Kaiserslautern ganz im Zeichen des Weins. Das Citymanagement lädt ein zu einer Weintour durch die Innenstadt.

Mehr als 30 Betriebe in Kaiserslautern nehmen nach Angaben der Citymanagements an der Aktion "Wein & Musik" teil. An 15 Orten in der Innenstadt bieten sie Weinverköstigungen und Live-Musik an. Das Ganze findet teilweise open-air auf der Straße oder direkt in verschiedenen Gaststätten statt. Freitag geht es um 17 Uhr los, am Samstag schon um 12 Uhr.

"Wein und Musik" mit viel Live-Musik in Kaiserslautern

Die Bandbreite der Musik reicht von Rock, Pop, über Singer-Songwriter bis hin zu Electro. Darüber hinaus gibt es ein digitales Weintour-Sammelheft. In der App "Stadt KL" können Besucherinnen und Besucher des Festes bei der Bestellung eines Glas Weins einen QR-Code scannen. Wenn sie sechs Codes gesammelt haben, können sie an einem Gewinnspiel teilnehmen und Gutscheine verschiedener Kaiserslauterer Unternehmen gewinnen.

Citymanagement Kaiserslautern will nach Corona Innenstadt beleben

Im vergangenen Sommer hat es "Wein und Musik" zum ersten Mal in Kaiserslautern gegeben. Da die Veranstaltung gut angenommen wurde, wird sie nun fortgesetzt. Die Weintour ist Teil verschiedener Veranstaltungen, die das Citymanagement Kaiserslautern nach der Corona-Pandemie ins Leben gerufen hat. So wie die "Sommerabende" mit Live-Musik in der Stadt oder das Straßentheater-Festival "Straßen Kunst Fest" sollen die Veranstaltungen dazu beitragen, die Innenstadt von Kaiserslautern wiederzubeleben. Finanziert werden die Events aus einem Förderprogramm des Landes.