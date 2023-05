Theaterfestival in der Innenstadt von Kaiserslautern

Die Innenstadt von Kaiserslautern wird an diesem Wochenende zur Bühne. Beim Festival "Straßen Kunst Fest" treten Straßenkünstler aus 14 Nationen auf.

Die Menschen in Kaiserslautern lieben Straßentheater. Seit 15 Jahren veranstaltet die Lebenshilfe im Sommer das Festival "Alles muss raus". Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer sind dann in der Stadt unterwegs, um Straßenkünstler mit und ohne Beeinträchtigung zu erleben.

Neues Straßenkunstfestival in Kaiserslautern

An diesem Wochenende gibt es ein neues Festival. Die Stadt Kaiserslautern lädt ein zu "Straßen Kunst Fest". Das Konzept ähnelt dem von "Alles muss raus". In der gesamten Stadt treten von Freitag bis Sonntag verschiedene Straßenkünstler auf. Sie bieten unter anderem Comedy, Feuershows, Musik und Artistik. Am Freitag läuft das Programm von 13 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr.

Die französische Gruppe "Surprise Effect" tritt beim Straßentheaterfestival "Straßen Kunst Fest" in Kaiserslautern an diesem Wochenende auf. Sie vermischen Aktrobatik, Breakdance und Comedy. Pressestelle Agentur Zeitenwanderer / baussabry

Theaterfestival: Innenstadt von Kaiserslautern wird zur Bühne

An bis zu fünf Punkten in der Innenstadt starten die Vorstellungen jeweils zur vollen Stunde. Die einzelnen Programme dauern zwischen 30 und 50 Minuten und werden mehrmals täglich wiederholt. Der Eintritt ist frei. Die Stadt bittet aber die Zuschauenden, Geld in die Hüte der Künstlerinnen und Künstler zu werfen.

Festival am Wochenende soll Innenstadt von Kaiserslautern beleben

Die Idee zu dem neuen Festival kommt vom Citymanagement. Finanziert wird alles über ein Programm des Landes zur Unterstützung von Innenstädten. Wer vom Straßentheater in Kaiserslautern nicht genug bekommen kann: Auch das traditionelle Festival "Alles muss raus" wird es in diesem Jahr wieder geben.

Festival "Alles muss raus" in Kaiserslautern im Juli 2023

Auf SWR-Anfrage bestätigte eine Sprecherin der Lebenshilfe eine große Ähnlichkeit zwischen den beiden Festivals. Der wichtig Unterschied sei jedoch, dass bei "Alles muss raus" vor allem auch Künstlergruppen auftreten, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf der Bühne stehen. Das Festival findet vom 14.-16. Juli 2023 statt.