Trotz Online-Konkurrenz: Reisebüros in der Region Kaiserslautern beliebt

Wir sind mittendrin in der Hauptreisezeit in Deutschland. Während der Sommerferien fahren oder fliegen wir in viele unterschiedliche Länder, um ein paar Wochen Urlaub zu genießen. Ob es in einem Urlaubsland möglicherweise Probleme wegen der Klimakrise, Naturkatastrophen oder politische Auseinandersetzungen gibt, ist vielen Reisenden egal. Das müsste sich eigentlich ändern, sagt Martina Shakya. Sie ist Professorin für Tourismus und Geographie an der Hochschule Heilbronn, dort wurde gerade eine Studie zum Reiseverhalten von Touristen erstellt. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt sie, wie man trotz Flugreise was fürs Klima tun kann.