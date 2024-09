Kaiserslautern bekommt erstes "Betzi"-Ampelmännchen

Ein lang ersehnter Wunsch wird endlich wahr: Kaiserslautern bekommt erstmals ein Ampelmännchen im Betzi-Design.

Kultige Figuren als Ampelmännchen tragen in vielen Städten bereits zur lokalen Identität der Stadt bei. In Trier weist Philosoph Karl Marx Füßgängerinnen und Fußgänger den sicheren Weg über die Straße. In Landau regelt in der Nähe des Zoos ein Kamel den Verkehr und in Bad Dürkheim hat ein Winzer das Sagen.

Im Oktober, genauer gesagt am 14. Oktober, zieht Kaiserslautern endlich nach. Das beliebte Maskottchen des 1. FC Kaiserslautern soll an einer zentralen Stelle in Kaiserslautern teuflisch-schön leuchten. In die Wege geleitet hat das Marc Herzer von der Kaiserslauterer Werbeagentur HCP Grauwild. Wir haben mit ihm über die Idee und das Design des "Betzi"-Ampelmännchen gesprochen.

Marc Herzer entwirft "Betzi"-Ampelmännchen für die Stadt Kaiserslautern. Schon als kleiner Junge war er bereits er FCK-Fan. Marc Herzer HCP GRAUWILD GmbH

SWR Aktuell: Wo wird in Kaiserslautern genau die Ampel mit dem leuchtenden FCK-Maskottchen stehen?

March Herzen: Das "Betzi"-Ampelmännchen soll an der Kreuzung Eisenbahn- und Logenstraße in der Nähe des Polizeipräsidiums teuflisch-schön leuchten. Ganz in der Nähe ist auch der Elf-Freunde-Kreisel. Das ist ja so die beliebteste Ecke, wo jeder vorbeikommt, der zum Betze geht.

SWR Aktuell: Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Fußballverein?

Für den 1.FCK arbeitet meine Werbeagentur schon länger. Auf die Stadt bin ich proaktiv zugegangen. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel haben meine Design-Entwürfe gleich gefallen. Weil die Stadt finanziell aber nicht so gut dar steht, finanzieren wir das Projekt gemeinsam mit dem FCK.

SWR Aktuell: Haben Sie einen persönlichen Bezug zum Betzi und zum FCK?

Marc Herzen: Mein Vater hat mich schon als kleiner Junge mit seiner Dauerkarte regelmäßig mit auf den Betze genommen. Ich bin also FCK-Fan schon mein ganzes Leben lang. Mittlerweile ist mein Vater in Rente und ich habe ihm eine Dauerkarte für den Betze geschenkt. So verbringen wir weiterhin regelmäßig Zeit miteinander. Der Betzi und der 1.FCK sind also emotionale Themen für mich.

SWR Aktuell: Ihre Agentur hat das Design für das "Betzi"-Ampelmännchen entworfen. Ein Foto wollen Sie erst zur offiziellen Eröffnung der Ampel zeigen. Können Sie uns trotzdem verraten wie er aussehen wird?

Marc Herzen: Der Betzi ist ein kleiner Teufel und es gibt ihn ja auch als Kuscheltier. Das Maskottchen sieht ja nicht so aus, wir man den Teufel sonst so kennt, sondern er ist ja auch etwas verniedlicht. Der Betzi muss auch gehen und stehen. Es gibt tatsächlich auch ein paar Vorschriften dazu, wie so ein Ampelmännchen gestaltet sein muss. Ansonsten hat er ein Trikot an, eine Hose, Stutzen und Fußballschuhe. Er geht bei Grün mit dem Ball - es sieht aus, als würde er rennen.

SWR Aktuell: Warum haben Sie sich dafür eingesetzt, dass das FCK-Maskottchen zum Ampelmännchen in Kaiserslautern wird?

Marc Herzen: Mainz hat ja auch schon besondere Ampelmännchen und in anderen Städten habe ich das auch schon gesehen. Ich finde der Betzi steht schon als Sinnbild für Kaiserslautern und der FCK hat eine Strahlkraft. Viele sind hier regional einfach mit Herzblut FCK-Fan. Damit ist er identitätsstiftend für die Stadt und die Region. Auch glaube ich, dass es ganz niedlich für Kids ist, wenn man sagen kann: Hey da auf der Ampel ist der Betzi." Ich fand das in Mainz mit den Mainzelmännchen als Ampelmännchen ganz schön und deshalb habe ich mich gerne dafür eingesetzt.

Ein "Betzi"-Ampelmännchen kommt in Kaiserslautern nicht allein

Auf SWR-Anfrage hat die Stadt Kaiserslautern bestätigt, dass das FCK-Maskottchen im nächsten Jahr auch eine Fußgängerampel an der Lautrer Altstadt schmücken soll. Die Ampel in der Spittelstraße beim Übergang von der Marktstraße in die Steinstraße soll mit einem Betzi-Ampelmännchen umgerüstet werden. Zuerst soll aber die Neue Stadtmitte fertig sein.