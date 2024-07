Pfarrer und FCK-Präsident: Udo Sopp ist tot

per Mail teilen

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Udo Sopp. Er verstarb im Alter von 89 Jahren.

Ein Pfarrer als Fußball-Präsident? Das geht vielleicht auf dem Dorf, aber doch nicht in der Bundesliga. Udo Sopp hat diesen Satz oft gehört - und bewiesen, dass es kein Widerspruch sein muss. Von 1981 bis 1985 war Sopp Präsident des 1. FC Kaiserslautern, zuvor war er acht Jahre lang Vizepräsident des Vereins. Nun ist Sopp mit 89 Jahren gestorben.

In seiner Zeit als Präsident begrüßte der in Wuppertal-Barmen geborene Sopp unter anderem Elton John und den FC Watford im Europokal. Unvergessen sicherlich auch der legendäre 5:0-Sieg über Real Madrid im Jahr 1982 - bis heute eines der größten Spiele in der Vereinsgeschichte.

Sopp war bis zu seinem Tod dem FCK verbunden

Als FCK-Präsident trat Udo Sopp im Jahr 1985 nach Querelen im Vorstand zurück. Dem Verein blieb er aber bis zu seinem Tod treu, beim traditionellen Totengedenken der FCK-Mitglieder hielt er die Reden. Aufgrund seiner Verdienste für den Klub, erhielt Sopp auf der vergangenen Jahreshauptversammlung die Auszeichnung mit dem goldenen Ehrenring.

Josef (Sepp) Stabel war von 1967 bis 1980 Torwart beim 1. FC Kaiserslautern, kannte Sopp gut und schätze ihn sehr. "Wir haben uns nie aus den Augen verloren nach meiner aktiven Zeit. Er war ein besonderer Mensch", sagt Stabel im SWR-Interview. Zum Tod von Udo Sopp äußert sich der ehemlige FCK-Keeper folgendermaßen: "Ich war geschockt im ersten Moment. Wir waren gute Freunde. Ich hab auch unter ihm Fußball gespielt, er hat meine Verträge verlängert. Ich bin tief getroffen und sehr traurig. Einem so feinen Menschen begegnet man selten."