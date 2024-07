Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

18:06 Uhr Bilanz zum Alkoholverbot in Kaiserslautern Die Stadt zieht eine Bilanz zum Alkoholverbot in Teilen von Kaiserslautern. Wie ein Sprecher mitteilt, muss die Stadt regelmäßig eingreifen und verwarnen. Das Alkoholverbot werde laut Stadt von vielen nicht eingehalten. In Teilen der Innenstadt und am Hauptbahnhof stellt das Ordnungsamt regelmäßig Alkohol sicher. Wegen des Verbots können die Verstöße von den Behörden besser kontrolliert werden. Zusammen mit der Polizei werden die Personen dann vom Platz verwiesen. Viele der Alkoholkonsumenten verstoßen nicht nur gegen das Verbot, sondern auch gegen andere Gesetze und Vorgaben der Stadt. Allein im Bereich des Busbahnhofs wurden seit Beginn des Jahres schon über 60 Menschen mit einem Bußgeld belegt, weil sie dort Alkohol getrunken haben. Seit etwa anderthalb Jahren darf auch an der Mall, an der Fruchthalle, am Rathaus, am Pfalztheater und auf dem Platz vor der Pfalzgalerie kein Alkohol mehr getrunken werden.

16:12 Uhr QR-Codes mit Informationen in Kusel Von wem hat der Schleipweg in Kusel seinen Namen? Eine Antwort darauf liefert ab sofort eine kleine Tafel mit einem QR-Code, die man direkt am Weg findet. Diesen können Bürger einfach mit dem Handy abscannen und dann die Hintergrundinformationen dazu lesen. Laut Stadtbürgermeister Jochen Hartloff (SPD) soll es künftig weitere 30-40 QR-Code Tafeln in Kusel geben, zum Beispiel an Kunstwerken oder Bäumen. Durch die digitalen Informationen zu den Sehenwürdigkeiten in Kusel, sollen Wanderwege für Touristen aber auch Einheimische attraktiver werden.

15:20 Uhr Donnersbergkreis bereitet sich auf Afrikanische Schweinepest vor Zwei tot aufgefundene Wildschweine im Kreis Alzey-Worms versetzen das Veterinäramt des Donnersbergkreises in Alarmbereitschaft. Die Tiere sind nachweislich an der Afrikanischen Schweinepest gestorben. Die Fälle bereiten auch dem benachbarten Donnersbergkreis Sorgen. Dort bereiten sich die Mitarbeiter des Veterinäramtes mit Präventivmaßnahmen auf eine Ausbreitung der Krankheit vor. Das hat ein Sprecher des Landkreises mitgeteilt. Mehr Informationen gibt es im Artikel: Donnersbergkreis Tote Tiere in Rheinland-Pfalz Schweinepest hält Donnersbergkreis auf Trab Nachdem im Kreis Alzey-Worms das erste Tier an der Afrikanischen Schweinepest gestorben ist, ist man im Donnersbergkreis vorbereitet. Das Veterinäramt ist in Alarmbereitschaft. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

11:40 Uhr Brücke in Landstuhl wird auf Schäden untersucht In Landstuhl kommt es ab heute im Bereich rund um den Bahnhof zu Verkehrsbehinderungen. Wie der zuständige Landesbetrieb mitteilt, wird die Brücke über die Bahngleise - zwischen der Autobahn und der Hauptstraße - genau unter die Lupe genommen. Dabei geht es darum, mögliche Materialermüdungen und Schäden rechtzeitig zu erkennen. Wegen der Untersuchung gilt auf der Straße unterhalb der Brücke Tempo 30. Außerdem sind die dortigen Parkplätze gesperrt. Die Untersuchung der Brücke soll bis Freitag dauern.

8:37 Uhr ++ Prozess in Kaiserslautern: Ganzes Waffenarsenal ++ Ein 45-Jähriger muss sich ab heute wegen Cannabis-Handels und illegalen Waffenbesitzes vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Der 45-jährige Angeklagte soll unerlaubt mit erheblichen Mengen Cannabis gehandelt haben. Außerdem soll er beim Handeln diverse Waffen griffbereit gehabt haben, so dass er laut Staatsanwaltschaft auch gegen das Waffengesetz verstoßen hat. Als die Ermittler die Wohnung des Angeklagten im Januar durchsucht hatten, waren bei ihm gut zwei Kilogramm Marihuana gefunden worden. Außerdem beschlagnahmten die Polizeibeamten mehrere Luftgewehre, eine Pistole, eine Machete, ein Beil, zwei Dolche und Luftpistolen. Ebenso hatte der 45-Jährige einen Revolver, ein Klappmesser, eine Schreckschusspistole, einen Totschläger und ein große Menge Munition in der Wohnung. Für die Waffen hatte er nach Polizeiangaben keine Erlaubnis. Seit seiner Festnahme sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.07.2024 um 8:30 Uhr.

7:59 Uhr ++ Mitarbeiter des Rettungsdienstes in Kaiserslautern angegriffen ++ Ein sturzbetrunkener Mann hat in Kaiserslautern Mitarbeiter des Rettungsdienstes angegriffen. Wie die Polizei berichtet, wollten die Sanitäter dem Mann, der auf dem Pfaffplatz lag, eigentlich helfen. Der 59-Jährige habe aber versucht die Sanitäter und später auch die angerückten Polizisten zu schlagen. Außerdem beleidigte er die Rettungskräfte. Ein Atemalkoholtest ergab drei Promille. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.07.2024 um 7:30 Uhr.

6:42 Uhr ++ Viele Hochwasserhilfen in Zweibrücken schon ausgezahlt ++ In Zweibrücken ist bereits die Hälfte der Soforthilfeanträge für Hochwasserschäden von der Verwaltung bearbeitet worden. Nach Angaben der Stadt gingen insgesamt 308 Anträge auf Hochwasserhilfe ein. Bis vergangen Freitag konnten Opfer des Hochwassers in Zweibrücken einen Antrag auf Soforthilfe des Landes stellen. Von den 308 Anträgen sind nach Angaben von Oberbürgermeister Wosnitza bereits 166 bearbeitet und ein Großteil davon auch bewilligt worden. Insgesamt sei bereits eine Summe von 358.000 Euro ausgezahlt worden. Lediglich 29 Anträge wurden abgelehnt, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Pro Haushalt werden maximal 3.000 Euro Hochwasser-Soforthilfe gezahlt. Diese finanzielle Unterstützung soll laut Innenministerium besonders dringliche Ausgaben abdecken. Beispielsweise Übernachtungen in Hotels, Kosten für Ersatzkleidung oder auch Verpflegung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.07.2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Beiträge für Kinderbetreuung in Pirmasens steigen ++ Steigende Beiträge für die Kinderbetreuung sorgen an den Grundschulen in Pirmasens für Proteste der Eltern. Der Stadtrat hat in seiner vergangenen Sitzung jetzt einem Kompromiss für das kommende Jahr zugestimmt. Er sieht so aus, dass die Stadt einen Großteil der Betreuungsbeiträge übernimmt. In den beiden darauffolgenden Jahren soll die Kostenbeteiligung schrittweise reduziert. Damit sollen Eltern vor großen Kostensprüngen bei den Beiträgen bewahrt werden. Laut Stadt mussten diese unter anderem wegen gestiegener Personalkosten und der Inflation stark angehoben werden. Die Nachricht darüber sorgte bei den betroffenen Eltern für viel Unmut. Die Schulelternsprecherin der Grundschule Windsberg-Winzeln-Gersbach hat sogar eine Online-Petition gestartet, die von vielen Eltern unterstützt wurde. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.07.2024 um 6:30 Uhr.

6:34 Uhr ++ Anklage wegen illegalen Glücksspiels in Kaiserslautern ++ Weil sie illegale Glücksspielautomaten betrieben und Steuern hinterzogen haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage gegen fünf Beschuldigte erhoben. Die illegalen Automaten wurden bei mehreren Durchsuchungen in Kaiserslautern sichergestellt. Laut Staatsanwaltschaft standen die Spielautomaten in Vereinsheimen, die von den fünf Beschuldigten selbst betrieben wurden. Außerdem wurden Wohnungen durchsucht und weitere Beweise gesichert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 10.07.2024 um 6:30 Uhr.

15:43 Uhr ++ FCK siegt im Testspiel 3:1 ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat sein erstes Testspiel im Trainingslager gewonnen. Mit 3:1 setzten sich die Roten Teufel gegen den aserbaidschanischen Meister Qarabağ Ağdam durch. Das 1:0 für den FCK fiel durch ein Eigentor nach einem Eckball. Das 2:0 schoss Marlon Ritter per Freistoß und den dritten Treffer erzielte Boris Tomiak per Elfmeter. Noch bis Sonntag sind die Roten Teufel im Trainingslager in Südtirol. Anfang August startet die neue Zweitligasaison.

14:29 Uhr ++ Naturoasen für Zweibrücken ++ Die Stadt Zweibrücken will in der Innenstadt sogenannte Naturoasen schaffen. Die sollen die Auswirkungen der Klimaerwärmung abfedern und für kühlere Temperaturen in der Innenstadt sorgen. Unter anderem soll ein Bachlauf im Stadtteil Ernstweiler renaturiert werden. Außerdem sollen kleine Grünflächen - sogenannte PikoParks - entstehen. Die Kosten von knapp 400.000 Euro werden laut Stadt zu 90 Prozent vom Bund übernommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 12:30 Uhr.

12:43 Uhr ++ Geplanter B10-Ausbau wird erneut geprüft ++ Der geplante Ausbau der B10 zwischen Hinterweidenthal und Landau muss erneut auf den Prüfstand. Das Bundesverkehrsministerium wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss verpflichtet, die Kosten und Nutzen des vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße neu zu berechnen. Die vorausgesagten Kosten für den B10 Ausbau haben sich seit 2016 fast verdoppelt. Hinzu kommt, dass nach aktuellen Verkehrszählungen auf der B10 weniger Schwerlastverkehr erwartet wird. Diese Zahlen können allerdings trügen, denn aktuell müssen Lastwagen wegen Bauarbeiten bei Landau Umleitungen fahren. Das Verkehrsministerium muss nun also Kosten und Nutzen neu aufrechnen. Bis es belastbare Zahlen und Ergebnisse gibt, kann es laut Ministerium bis ins kommende Frühjahr dauern. Um den Ausbau der B10 gibt es seit Jahrzehnten Streit. Umweltschützern ist der vierspurige Ausbau ein Dorn im Auge. Die strukturschwache Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens wünschen sich dringend eine bessere Verkehrsanbindung in Richtung Rhein und Süddeutschland. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 11:30 Uhr.

11:04 Uhr ++ Theodor-Zink-Museum erhöht Ticketpreise ++ Das Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern wird ab 1. August dieses Jahres die Eintrittspreise für Sonderausstellungen erhöhen. Das hat der Stadtrat am Abend beschlossen. Demnach wird der reguläre Eintritt um einen Euro auf jetzt sechs Euro erhöht. Der ermäßigte Eintritt wird von 2,50 auf drei Euro pro Person angehoben. Schüler und Studenten, die in der Gruppe mit einem Lehrer das Museum besuchen, zahlen - wie bisher auch - keinen Eintritt. Auch der freie Eintritt in die Dauerausstellung bleibt erhalten. Zum letzten Mal sind die Preise 2019 angehoben worden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 9:30 Uhr.

8:10 Uhr ++ Opel mit guter Auftragslage - Einstellungen in Kaiserslautern ++ Entgegen dem Trend, dass viele Automobilzulieferer Personal abbauen, stellt Opel nach eigenen Angaben derzeit ein. Grund sind nach Angaben einer Sprecherin, dass das Komponenten-Werk in Kaiserslautern ein wichtiger Standort für die Produktion von Stellantis ist. In der Westpfalz würden Fahrzeugteile für mehr als 30 Fahrzeug-Modelle von sechs verschiedenen Konzernmarken hergestellt. Unter anderem für Opel, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Fiat und Jeep. Auch die gestiegenen Zulassungszahlen bei Opel und Stellantis hätten zur positiven Entwicklung beigetragen, heißt es. Zur Unterstützung der Mitarbeiter am Standort Kaiserslautern habe das Unternehmen in der Produktion eine zweistellige Anzahl an Ferienhelfern eingestellt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 7:30 Uhr.

7:00 Uhr ++ Kaiserslautern hat Haushaltsdefizit ++ Die Stadt Kaiserslautern wird im kommenden Jahr erneut keinen ausgeglichenen Haushalt haben. Das sagte Oberbürgermeisterin Beate Kimmel auf der Stadtratssitzung am Abend. Das Defizit wird laut Kimmel im kommenden Jahr bei knapp 47.800.000 Euro liegen. Damit sei die Stadt vom gesetzlich geforderten ausgeglichenen Haushalt weit entfernt. Und das, obwohl die Verwaltung versucht habe, an allen Ecken und Enden zu sparen. Die Erträge der Stadt Kaiserslautern würden zwar um neun Millionen Euro steigen. Trotzdem werde der Fehlbetrag in den kommenden Jahren immer größer. Grund: Die Ausgaben, beispielsweise im Bereich der sozialen Sicherung, seien stark gestiegen. Daher, so Kimmel, werde man überlegen müssen, künftig unter anderem eine Übernachachtungssteuer, eine Verpackungssteuer und eine Gebühr für den Winterdienst einzuführen. Außerdem könnte der Hebesatz der Grundsteuer angehoben werden. Beschlossen werden soll der Haushalt im November. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 6:30 Uhr.

6:58 Uhr ++ Lebensgefährlich verletzter Rollerfahrer im Donnersbergkreis ++ Ein Rollerfahrer ist im Donnersbergkreis bei einem Unfall auf einer Landesstraße lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 60-Jährige gestern Nachmittag auf der L400 zwischen Gaugrehweiler und St. Alban. Eine Autofahrerin hatte versucht ihn zu überholen, aber wohl den Abstand zu einem entgegenkommenden Auto falsch abgeschätzt. Die 46-Jährige zog scharf nach rechts, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch wurde der Rollerfahrer von der Straße gedrängt und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Rollerfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Gegen die Autofahrerin wird jetzt ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 6:30 Uhr.

6:54 Uhr ++ Wahl in Frankreich - Reaktionen aus der Südwestpfalz ++ Die Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), hat sich über den Ausgang der Parlamentswahlen in Frankreich erleichtert gezeigt. Das Linksbündnis um Jean-Luc Mélenchon hat sich als stärkste Kraft durchgesetzt, vor der Partei Rénaissance von Präsident Macron und der rechtsextremen Rassemblement National. Nach dem Wahlergebnis ist die Landrätin des Kreises Südwestpfalz zuversichtlich, dass sie auch künftig gut mit den französischen Nachbargemeinden zusammenarbeiten kann. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.07.2024 um 6:30 Uhr.

16:36 Uhr ++ Nach Unfall in Waldleinigen wird Verursacher gesucht ++ Nach einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer bei Waldleiningen im Kreis Kaiserslautern sucht die Polizei einen Autofahrer. Gestern gegen 12 Uhr waren laut Polizei mehrere Motorradfahrer von Kaiserslautern in Richtung Waldleiningen unterwegs. Dann kam ihnen ein Auto entgegen, das teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr. Ein Motorradfahrer musste ausweichen und kam deswegen von der Straße ab. Der 52-jährige Motorradfahrer krachte gegen einen Baum. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher hat nicht angehalten. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn und sucht Zeugen des Unfalls. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 16:30 Uhr.

16:00 Uhr ++ Demo vor Sitzung des Stadtrates in Kaiserslautern ++ Dutzende Kaiserslauterer haben vor der ersten Sitzung im neu zusammengesetzten Stadtrates auf dem Rathausvorplatz demonstriert. Die knapp 50 Teilnehmer wollen nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Unter dem Motto "Bleibt stabil" fordern die verschiedenen Bündnisse, dass die Ratsfraktionen so wörtlich "in keiner Weise mit der AFD oder anderen Rechtsextremen zusammenarbeiten". Bei der Kommunalwahl Anfang Juni hat die AfD ihr Ergebnis nahezu verdoppelt und ist jetzt mit elf Sitzen im neuen Lautrer Stadtrat vertreten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 15:30 Uhr.

15:18 Uhr ++ Landstraße bei Hornbach halbseitig gesperrt ++ In Hornbach im Kreis Südwestpfalz ist ab heute die Landstraße 478 an einer Stelle halbseitig gesperrt. Dort wird nämlich die Lauerbrücke saniert. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern mitgeteilt. Ein Teil der Brücke soll in den kommenden Wochen erneuert werden. Die Arbeiten in Hornbach dauern voraussichtlich bis Anfang August. Insgesamt soll die Sanierung um die 75.000 Euro kosten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 14:30 Uhr.

15:15 Uhr ++ Freibad in Zweibrücken wieder uneingeschränkt geöffnet ++ Badegäste können ab heute wieder zu den regulären Öffnungszeiten im Freibad Zweibrücken schwimmen gehen. Wegen Personalmangels konnten die Betreiber das Freibad an der Schließ eine Woche lang nur am Nachmittag öffnen. Von 13 Bademeistern waren sechs krank und einer in Urlaub. Nach Angaben des Betreibers konnten die Mitarbeitenden des Badeparadieses ab heute zum Freibad wechseln. Badegäste sollten also für die kommenden Wochen ohne Einschränkungen das Freibad benutzen können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.07.2024 um 14:30 Uhr.