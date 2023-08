Verkehrbehinderungen auf der A62 bei Glan-Münchweiler

Autofahrer müssen am Wochenende auf der Autobahn 62 mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Streckenabschnitt zwischen Glan-Münchweiler und Kusel wird weiter saniert und im Hörnchenbergtunnel finden Wartungsarbeiten statt.

Seit etwa einem Jahr wird die Fahrbahn der A62 zwischen den Anschlussstellen Glan-Münchweiler und Kusel saniert. Dort beginnt nun ein neuer Bauabschnitt. Heute und am Sonntag wird die Baustelle neu eingerichtet.

Deswegen kann es nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes zu Beeinträchtigungen kommen. Die Auffahrt der Anschlussstelle Glan-Münchweiler sei anschließend wieder geöffnet. Ab Montag sei die Strecke dann für etwa drei Wochen nur einspurig befahrbar.

Ab Mitte September Arbeiten in Richtung Pirmasens

Ab Mitte September werde dann die Fahrbahn Richtung Pirmasens zwischen Parkplatz Potzberg und Henschbachtalbrücke voll gesperrt. Der Verkehr in beide Fahrtrichtungen wird laut Autobahn GmbH auf der Fahrbahn in Richtung Trier jeweils auf einer Spur verlaufen. Die Arbeiten in Richtung Pirmasens sollen voraussichtlich bis Sommer 2024 dauern.

Hörnchenbergtunnel am Wochenende gesperrt

Auch im Hörnchenbergtunnel zwischen Landstuhl und Bann finden heute und morgen Arbeiten statt. Dabei handele es sich um "routinemäßige Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten", so die Autobahn GmbH. Der Tunnel ist dafür am Samstag zwischen 7:45 und 15:45 Uhr in Richtung Pirmasens voll gesperrt. Die Umleitung verläuft laut Autobahn GmbH entlang der Landesstraßen 470 und 363 und der Kreisstraße 60. Am Sonntag ist dann der Tunnel ebenfalls zwischen 7:45 und 15:45 Uhr in Richtung Trier gesperrt. Der Verkehr wird über die Kreisstraße 60, die L363 und L470 umgeleitet.

Am Montag folgen zudem Wartungsarbeiten an den Vorbeschilderungen auf beiden Fahrbahnen. Deswegen könne in dieser Zeit jeweils nur eine Fahrspur genutzt werden.