Lkw verliert in der Südwestpfalz mehrere hundert Liter Diesel

Ein Lkw hat am Montagabend auf der A62 bei Höheinöd in der Südwestpfalz etwa 300 bis 400 Liter Diesel verloren.

Nach Angaben der Polizei war der Lastwagen am frühen Abend von Pirmasens in Richtung Landstuhl unterwegs, als der Fahrer offenbar unachtsam wurde. Bei der Autobahnabfahrt Höheinöd in der Südwestpfalz sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren. Dabei, so die Polizei, sei der Tank des Lkw aufgerissen und der Diesel auf die Autobahn gelaufen.

Feuerwehren aus Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben im Einsatz

Die Feuerwehren kamen mit 14 Fahrzeugen und 37 Leuten. Außerdem war der Gefahrstoffzug des Kreises Südwestpfalz im Einsatz. Die Feuerwehrleute haben zunächst die Autobahn gereinigt. Der Rest des Diesels, der sich noch im Tank des verunglückten Lkw befand, wurde abgepumpt. Die A62 war in Richtung Landstuhl bis etwa 3 Uhr heute Früh gesperrt.