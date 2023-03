In der Südwestpfalz haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die mutmaßlichen Täter sind auf der Flucht. Zuvor hatten sie eine Zeugin bedroht.

Nach Angaben der Polizei kam es am frühen Mittwochmorgen um kurz vor fünf Uhr zu einer heftigen Explosion in einer Bankfiliale in der Bitscher Straße in Fischbach bei Dahn. Unbekannte haben dort einen Geldautomat gesprengt. Ob die Täter an Bargeld kamen, ist noch unklar. Experten des Landeskriminalamtes und der Spurensicherung untersuchen zurzeit den Tatort. Er wurde abgesperrt.

Momentan gehen die Ermittler von mehreren Tätern aus. Sie seien mit mindestens zwei Fahrzeugen vom Tatort geflüchtet. Zeugen beobachteten demnach einen dunkelblauen BMW mit dem Kennzeichen PRÜ für Prüm. Zunächst hatte die Polizei von einem Rüdesheimer Kennzeichen gesprochen. Außerdem sei ein silbergrauer SUV nach der Explosion vom Tatort weggefahren.

Automatensprenger bedrohen Bäckerei-Mitarbeiterin

Kurz vor der Sprengung des Geldautomaten sei eine Mitarbeiterin einer Bäckerei, die sich im selben Gebäude befindet, auf die maskierten Täter getroffen. Nach Angaben des Geschäftsführers der Bäckerei habe die 52-Jährige gerade die Kaffeemaschine angeschaltet, als sie die maskierten Täter überraschten. "Was mich besonders entsetzt", sagt der Geschäftsführer der Bäckerei, Thomas Busch, "dass sie meiner Mitarbeiterin sogar damit gedroht haben, ihr das Leben zu nehmen, wenn sie die Polizei ruft."

Zeugin liefert Polizei wichtige Hinweise

Die mutmaßlichen Täter sprachen offenbar mit osteuropäischem Akzent. Die 52-Jährige habe sich daraufhin in Sicherheit gebracht und dennoch Polizei gerufen. "Der Vorfall hat sie sehr mitgenommen", erklärt Busch, "damit keine andere Mitarbeiterin von uns eine solche schlimmer Erfahrung machen muss, werden wir ab sofort in den frühen Morgenstunden keine Mitarbeiterinnen mehr allein in den Filialen beschäftigen."

Die Ermittler suchen nun nach weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer in Fischbach bei Dahn oder dem Umkreis etwas Verdächtiges beobachtet habe, soll sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern melden unter der Telefonnummer 0631 369 2620.

Geldautomat in Fischbach gesprengt: hoher Schaden

Am frühen Mittwochmorgen war die Bankfiliale durch die Explosion völlig verraucht. Laut Polizei ist durch die Explosion ein erheblicher Sachschaden entstanden. Die genaue Höhe stehe aber noch nicht fest. Durch die Wucht der Explosion sind an dem Gebäude Scheiben von mehreren Fenstern und einer Tür beschädigt worden. Teilweise sind Glasscherben bis zum Nachbargrundstück geflogen. Auch in der Bäckerei liegen Glassplitter, sie bleibt vorerst geschlossen. Der Geldautomat selbst wurde zerstört.

Bäckerei bleibt wohl länger geschlossen

Die Bäckerei-Filiale wird nach Schätzungen von Busch mindestens 3 bis 4 Monate geschlossen sein. "Damit erwarte ich einen Umsatzverlust von 100 000 Euro", sagt Busch. Wie hoch der Sachschaden in der Bäckereifiliale ist, könne er noch nicht absehen. Aktuell habe die Polizei den Tatort noch nicht frei gegeben. Erst vor eineinhalb Jahren habe er die Filiale in Fischbach eröffnet. Die Zerstörung der Filiale treffe das Unternehmen sehr, da in Kürze das Touristengeschäft wieder los ginge, von dem die Bäckerei sehr viel profitiere. "Viel wichtiger ist mir aber jetzt das Wohlergehen meiner Mitarbeiterin, ich hoffe sehr, dass sie den Vorfall gut verarbeitet", betont Busch.