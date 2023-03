Geldautomat in Mainz-Finthen gesprengt

Im Mainzer Stadtteil Finthen hat es in der Nacht auf Dienstag eine heftige Explosion gegeben. Unbekannte haben den Geldautomaten der Mainzer Volksbank in die Luft gejagt.

Der freistehende Geldautomat befindet sich auf einem Parkplatz zwischen einem Supermarkt und einer Drogerie. Tagsüber hätte es bei einer solchen Explosion vermutlich Verletzte gegeben. In Finthen wurde niemand verletzt - nach Angaben der Polizei wurde der Geldautomat nachts gegen 2:20 Uhr gesprengt.

Die eingeleitete Fahndung sei bislang erfolglos geblieben, sagte die Polizei am Dienstagmorgen. Der Automat befindet sich in der Nähe der A60. Vermutlich sind die Täter nach der Sprengung direkt auf die Autobahn gefahren. Ob sie Geld erbeutet haben, ist nicht bekannt. Die Polizei konnte noch keine genauen Angaben zum Sachschaden machen, geht jedoch von einer hohen Summe aus.

Rheinhessen Sparkasse prüft alle Automaten

Es ist nicht die erste Geldautomatensprengung in diesem Jahr in der Region. Ende Februar knallte es in Saulheim im Kreis Alzey-Worms. Damals war ein Automat der Rheinhessen Sparkasse betroffen. Das Unternehmen kündigte danach an, alle 95 Standorte, an denen es Geldautomaten gibt, zu prüfen. Es sei nicht auszuschließen, dass Standorte aus Sicherheitsgründen aufgegeben werden müsste, sagte ein Sprecher. Die Rheinhessen-Sparkasse hatte nach der Sprengung in Saulheim entschieden, diesen Standort zu schließen.