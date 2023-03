per Mail teilen

Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Ludwigshafen-Rheingönheim ist laut Ermittler an dem Bankgebäude 100.000 Euro Schaden entstanden. Ein mutmaßlicher Täter ist noch flüchtig.

Am Dienstagmorgen hatte die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft, teilten die Kriminalpolizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Nach einem dritten Verdächtigen wird weiter gefahndet.

Die Männer werden verdächtigt, in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten im Rewe-Center in der Von-Kieffer-Straße in Ludwigshafen-Rheingönheim gesprengt zu haben. Die drei Männer waren nach Angaben der Ermittlungsbehörden zunächst mit einem VW-Golf vom Tatort geflüchtet und die Polizei nahm die Verfolgung auf. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Unfall mit Streifenwagen - Täter flüchten zu Fuß weiter

Laut Ermittler hatten die Männer bei der Verfolgungsfahrt über die B9 einen Unfall. Der Golf der mutmaßlichen Automatensprenger war mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Das Trio verließ daraufhin das beschädigte Fahrzeug und flüchtete zu Fuß, so die Polizei. Einer der Männer konnte von den Polizeikräften in einem Gebüsch festgenommen werden. Der zweite kurze Zeit später auf einem Firmengelände.

Das THW sichert das Gebäude ab. Die Kriminalpolizei ermittelt am Tatort. SWR

Bargeld und Sprengstoff entdeckt

Im Fluchtfahrzeug wurde nach Ermittlerangaben eine größere Menge Bargeld sichergestellt. In dem Gebäude, in dem sich der Bankautomat befand, hat die Polizei zudem noch etwas Sprengstoff entdeckt. Dieser sei vor Ort kontrolliert gesprengt worden.