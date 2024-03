Explosion in Einkaufsmarkt: Geldautomat in Südwestpfalz gesprengt

Am frühen Sonntagmorgen hat es nach Angaben der Polizei eine heftige Explosion in einem Einkaufsmarkt in Contwig in der Südwestpfalz gegeben. Ein Geldautomat wurde gesprengt.

Der Sachschaden ist nach Angaben der Polizei erheblich. Während der Explosion sei eine Mitarbeiterin der Bäckerei im Markt gewesen. Die Bäckerei hat normalerweise sonntags geöffnet. Durch den Knall habe die Frau leichte Verletzungen erlitten. Wie Marktmitarbeiter vor Ort erzählten, hatte die Frau verdächtige Geräusche an der Eingangstür gehört und sich dann im Backraum versteckt. Die Tür sei gewaltsam aufgehebelt worden. Kurze Zeit später habe sie dann einen lauten Knall gehört. Eingangsbereich des Marktes in Contwig zerstört Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Täter sind, ist nicht bekannt. Sie sind laut Polizei auf der Flucht. Eine Fahndung läuft. Auch sei bislang nicht bekannt, ob Bargeld gestohlen wurde. Mitarbeiter der Bank hatten die Reste des völlig zerstörten Bankautomaten mitgenommen. Auch der Eingangsbereich des Einkaufsmarktes wurde zerstört. Laut Mitarbeitern muss der Markt wohl erst einmal geschlossen bleiben. Polizei bittet um Hinweise Die Polizei in Zweibrücken bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06332 976230. Auch, wenn jemand "verdächtige Wahrnehmungen" gemacht hat, soll er sich bei der Polizei melden. Im Januar wurde ein Geldautomat in Bundenthal im Kreis Südwestpfalz gesprengt. Die Volksbank-Filiale brannte aus.