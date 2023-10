Flugzeug lässt 60 Tonnen Kerosin über der Pfalz und Baumholder ab

per Mail teilen

Es ist wieder einmal passiert: Über Teilen von Rheinland-Pfalz hat ein Flugzeug Kerosin abgelassen. Diesmal vor allem über Baumholder und der angrenzenden Pfalz.

Fünf Schleifen musste der Frachtflieger der Lufthansa über Baumholder und der Pfalz ziehen. Danach war er nach Angaben der Deutschen Flugsicherung um gut 60 Tonnen Kerosin leichter und konnte so sicher landen.

Flugzeug auf dem Weg von Frankfurt nach Brasilien

Was vor diesem erneuten Fall von Fuel Dumping passiert war, beschreibt eine Sprecherin der Flugsicherung auf SWR-Anfrage so: Am 22. September sei das Frachtflugzeugzeug nachmittags von Frankfurt aus gestartet und zwar Richtung Brasilien. Unterwegs gab es dann offenbar Probleme - das Luftfahrt Bundesamt spricht etwas schwammig von "betrieblichen Gründen".

60 Tonnen Kerosin: Schleifen über der Pfalz und Baumholder

Der Pilot nahm laut Flugsicherung also Kontakt mit dem Bodenpersonal auf. Rund um Baumholder habe er dann in rund neun Kilometern Höhe das Kerosin versprüht. Danach ging es für den Frachtflieger zurück nach Frankfurt.

Dass Flugzeuge aus unvorhergesehenen Gründen Kerosin über Teilen von Rheinland-Pfalz ablassen müssen, kommt immer wieder vor. Umweltschützer kritisieren das scharf und auch im rheinland-pfälzischen Landtag wird kontrovers über diese Zwischenfälle diskutiert.