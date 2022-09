Flugzeuge haben im Sommer tonnenweise Treibstoff über der Vulkaneifel abgelassen. Die Grünen fürchten negative Auswirkungen für die Umwelt und fordern eine Messstelle für Kerosin.

Ungewöhnlich tief flog am 11. Juni ein Flugzeug über dem kleinen Dorf Gefell in der Vulkaneifel. "Das war so ein amerikanisches Ding", erinnert sich Ortsbürgermeister Alfred Gundert (FDP): "Als der die dritte Runde gedreht hat, bin ich stutzig geworden."

Also packte Gundert das Fernglas aus und schaute sich den Militär-Jet genauer an. Da bemerkte er die feine Spur aus Nebel, die der Flieger hinter sich herzog: "Dann ist er wieder abgedreht."

22 Tonnen Kerosin über der Eifel abgelassen

Erst später stellte sich heraus, dass eine Maschine der US-Airforce Kerosin abgelassen hatte, während sie über Mendig, Daun, Hillesheim und Bitburg kreiste. 22 Tonnen sollen es insgesamt gewesen sein.

Der Grund war - wie so oft - ein technisches Problem an Bord. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung musste das Flugzeug vor der Notlandung auf dem US-Militärstützpunkt Spangdahlem Treibstoff über der Eifel ablassen, um das zulässige Landegewicht zu erreichen.

Keine Messstelle im Norden des Landes

Der Zwischenfall in Gefell war auch für Dietmar Johnen, Fraktionschef der Grünen im Kreistag, Anlass genug, sich wieder mit den Kerosinablässen zu befassen. Am Montag will Johnen einen Antrag im Kreistag Vulkaneifel stellen.

Darin fordert die Fraktion der Grünen Landrätin Julia Gieseking (SPD) auf, sich für eine Kerosin-Messstelle in der Eifel einzusetzen. Denn bislang gibt es solche Stationen, die Kohlenwasserstoffe und Benzol erfassen, nur im Hunsrück und der Pfalz.

Die Messstation in Leisel im Hunsrück ist eine der einzigen in Rheinland-Pfalz. picture-alliance / Reportdienste dpa / Picture Alliance

"Wir müssen in der Eifel eine Messstation einrichten, um Klarheit zu bekommen, wie viel unten am Boden ankommt. Sonst stochern wir ja immer nur im Nebel."

Eifel stark von Fuel Dumping in diesem Sommer betroffen

Tatsächlich war die Eifel in diesem Jahr besonders von Treibstoffablässen, sogenannten Fuel Dumpings, betroffen. Allein im Sommer listete das Luftfahrtbundesamt drei Treibstoffablässe über der Region auf. Insgesamt wurden mehr als 100 Tonnen versprüht. "Und ich kann mir kaum vorstellen, dass das keine Auswirkungen hat", sagt Johnen.

Warum Flugzeuge Kerosin ablassen Zum Treibstoffablass kommt es meist in Notfällen, etwa bei technischen Problemen oder medizinischen Gefährdungslagen an Bord. Das ist auch nach EU-Recht erlaubt. Flugzeuge leeren dann ihre Tanks, um Gewicht zu verlieren und notzulanden. Denn die Überschreitung des Landegewichtes kann laut Landesumweltministerium eine zusätzliche Gefährdung von Menschen und des Flugbetriebs in der jeweiligen Notsituation darstellen.

Grüne befürchten Schäden für Umwelt und Menschen

Dietmar Johnen, im Hauptberuf Bio-Landwirt, befürchtet konkret, dass sich das Kerosin im Gemüse anreichern könnte. So kämen auch Menschen später über die Nahrung mit den Schadstoffen in Kontakt. "Nehmen wir Salat, der im Garten wächst und Kerosin abbekommt", sagt Johnen: "Wenn man über Jahre hinweg diesen Salat isst, dann könnten die Giftstoffe Krankheiten auslösen."

Keine Belege für Umweltschäden

Nachweise für diese Befürchtungen gibt es keine. Das Landesumweltamt kam 2019 in einem Gutachten zu dem Ergebnis, dass Kerosinablässe unbedenklich für Mensch und Umwelt seien. Das Flugbenzin, heißt es in dem Untersuchungsbericht, werde verwirbelt. Ein Großteil der Tröpfchen verdunste in der Luft. Am Boden komme nur wenig an.

Die Chefs der Forstämter in Prüm und Hillesheim haben nach eigenen Angaben auch noch nie Kerosinschäden in den Wäldern bemerkt. Biotopbetreuer Gerd Ostermann muss ebenfalls passen.

CDU und freie Wähler fordern mehr Messstellen

Dennoch werden die Forderungen nach einer Ausweitung des Messnetzes immer lauter. Auch die CDU und die Freien Wähler hatten dies in der Vergangenheit gefordert.

"Auch wenn es nur über dünn besiedeltem Gebiet geschieht, werde ich den Eindruck nicht los, dass es nicht so ungefährlich ist, wie man vorgibt."

Umweltministerium will Messnetz nicht ausweiten

Bislang wurden weitere Messstationen vom Landesumweltministerium immer mit der Begründung abgelehnt, dass sie "keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn" brächten. Schließlich verteile sich das Kerosin bei einem Ablass weiträumig.

"Es ist unmöglich, eine Kerosinwolke mit einem Messwagen zu verfolgen."

Grüne wollen an Thema dranbleiben

Durch den neuen Antrag der Vulkaneifel-Grünen dürfte sich der Druck auf das ebenfalls grün-geführte Landesumweltministerium erhöhen. Auch wenn Dietmar Johnen selbst nicht daran glaubt, dass seiner Forderung sofort entsprochen wird.

"Beim ersten Antrag wird das sicher nicht klappen", sagt der Bio-Landwirt: "Wir werden aber an dem Thema dranbleiben, und steter Tropfen höhlt irgendwann doch den Stein."

Auch Alfred Gundert aus Gefell würde das freuen. Er sitzt für die FDP ebenfalls im Kreistag und wird den Antrag der Grünen wohl unterstützen: "Wir in der Eifel kriegen hier seit Jahren alles ab. Damit muss Schluss sein!"