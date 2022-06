US-Militärflugzeug lässt Kerosin über Eifel ab

per Mail teilen

Ein Flugzeug der US-Airforce vom Stützpunkt Spangdahlem hat am vergangenen Wochenende Kerosin über der Eifel abgelassen. Es geht um 22 Tonnen Flugbenzin.

Wie die Deutsche Luftsicherung und das Luftfahrtamt der Bundeswehr mitteilten, war die Maschine vom US-Flugplatz Spangdahlem in der Eifel gestartet und über das Rhein-Main-Gebiet geflogen. Dann sei ein technisches Problem aufgetreten. Anschließend flog das Flugzeug in einer Schleife nach Spangdahlem zurück und versprühte dabei Sprit, um an Gewicht zu verlieren.

Flugzeug dreht Schleife über der Eifel

Überflogen wurden unter anderem die Städte Mendig, Daun, Hillesheim und Bitburg. Es war der fünfte Kerosinablass über Rheinland-Pfalz in diesem Jahr, seit 2018 gab es rund 20 Vorfälle.

Schon seit Jahren gibt es in der Pfalz Kritik am Treibstoffablass über dem Pfälzerwald. Naturschützer befürchten einen dauerhaften Schaden für Fauna und Flora. Wissenschaftler sind jedoch der Auffassung, dass nur ein kleiner Teil des Kerosins überhaupt am Boden ankommt.