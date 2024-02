Umzüge in Ramstein und Zweibrücken, Straßenfastnacht in Kaiserslautern

Die Fastnacht geht am Dienstag in ihren Endspurt: In der Westpfalz werden wohl wieder zehntausende Narren auf den Straßen sein - unter anderem bei Umzügen in Ramstein-Miesenbach und Zweibrücken.

Der Umzug an Fastnachtsdienst in Ramstein-Miesenbach gilt als größte närrische Zusammenkunft in der Region. Vergangenes Jahr versammelten sich laut Polizei knapp 15.000 Besucher und Besucherinnen, um zu feiern. Der 73. Westricher Fastnachtsumzug startet um 14 Uhr. Nach Angaben der Stadt werden mehr als 90 Zugnummern dabei sein, unter anderem die USAFE-Band, Guggenmusikgruppen, Fanfarenzüge, Hexengruppen und der Ramsteiner Motivwagen vom Rheinland-Pfalz-Tag.

Die Organisatoren haben auch ein paar Anregungen der Besucher aufgegriffen: So wird es mehr WC-Anlagen und mehr Essens- und Getränkestände geben und einen eigenen Bereich für Rollstuhlfahrer, damit diese eine gute Sicht auf den Umzug haben. Ab zirka 15 Uhr öffnet auch das Congress Center seine Türen und lädt alle Partyliebhaber zum Tanzen und Feiern zu Live-Musik ein. Die Innenstadt von Ramstein-Miesenbach ist zwischen 13 und 18 Uhr komplett für den Autoverkehr gesperrt.

Jubiläum-Fastnachtsumzug in Zweibrücken

Auch in Zweibrücken gibt es an Fastnachtsdienstag einen großen Umzug - ab 14:11 Uhr. Auf fast drei Kilometern Länge werden die Motivwagen für zirka zwei Stunden durch die Innenstadt ziehen. Und diesmal dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein Jubiläum freuen. Zum 70. Mal gibt es in Zweibrücken einen Fastnachtsumzug. 45 Zugnummern haben laut des Veranstalters zugesagt - ein Rekordumzug.

Zusätzlich zu dem närrischen Treiben auf den Straßen Zweibrückens wird es auch wieder ein Festzelt mit Musik auf dem Alexanderplatz geben. Dort wird nach Ende des Umzuges bis 21 Uhr weiter gefeiert. Nach Angaben der Stadt ist die Innenstadt am Dienstag ab zirka 13 Uhr voll gesperrt. Entlang des Streckenverlaufs werde es aus Sicherheitsgründen ein absolutes Halteverbot geben. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass gegen 16:30 Uhr die letzten Sperrungen aufgehoben werden. Zudem weist sie darauf hin, dass an diesem Tag keine Busse vom zentralen Busbahnhof abfahren oder ankommen.

Innenstadtfastnacht in Kaiserslautern

Traditionell geht es an Fastnachtsdienstag in Kaiserslautern bei der Innenstadtfastnacht auf dem Stiftsplatz rund. Der Karnevalverein Kaiserslautern kündigt ab 14:11 Uhr ein närrisches Programm mit Gardetanz, Männerballett, Showtanz, Büttenreden und Musik an.

Rund 20 Zugnummern in Hauenstein

Auch in Hauenstein gibt es am Fastnachtsdienstag einen Umzug. Der startet um 13:30 Uhr. Rund 20 Zugnummern werden dabei sein, wie Patrick Mayer, der zweite Vorsitzende der "Hääschdner Needingsterzer", mitteilt. Der Fastnachtsverein feiert in diesem Jahr närrisches Jubiläum: zwei Mal elf Jahre. Nach dem Umzug steht auf dem Johann-Naab-Platz eine „Afterzugparty“ mit einem DJ an.

Straßenfasching in Bruchweiler

In Bruchweiler-Bärenbach veranstaltet der Karnevalverein Bruchweiler seit vielen Jahren den Fastnachtsumzug. An Faschingsdienstag starten um 13 Uhr in der Lauterstraße einige Umzugswagen, Fußgruppen und Musikgruppen bis zur Ortsmitte. Nach dem Umzug beginnt dann die Bruchweilerer Straßenfastnacht, wo bis spät am Abend gefeiert wird.

Um die 1.000 Besucher in Niedermoschel erwartet

Traditionell findet an Fastnachtsdienstag ein Umzug in Niedermoschel im Donnersbergkreis statt. Los geht es um 14:11 Uhr am Ortseingang, der Fastnachtsumzug endet am Dorfgemeinschaftshaus. 15 Umzugsnummern werden dabei sein. Ortsbürgermeister Gunther Keller (parteilos) erwartet 900 bis 1.000 Besucher.