C&A-Gebäude in Kaiserslautern: 25 Millionen Euro werden investiert

In das C&A-Gebäude in Kaiserslautern sollen 25 Millionen Euro investiert werden. Unter anderem sollen 40 Mietwohnungen entstehen. Laut dem Investor, der PRE-Gesellschaft, starten jetzt die Bauarbeiten.

Zuerst hatte die Tageszeitung "Die Rheinpfalz" über die neuen Umbaupläne für das ehemalige C&A-Gebäude in der Kaiserslauterer Eisenbahnstraße berichtet. Auf SWR-Anfrage haben die Investoren die Pläne bestätigt.

Das ehemalige C&A-Gebäude in Kaiserslautern soll endlich aus seinem Dornrösschenschlaf erweckt werden. Die triste, graue Fassade soll einer Glasfront weichen. Unter anderem sollen 40 Wohnungen entstehen und das Dach soll begrünt werden. SWR

Das C&A-Gebäude steht bereits sieben Jahren leer. Damals war die Modekette von der Eisenbahnstraße in die Einkaufs-Mall "K in Lautern" umgezogen. Seither war es jahrelang still um das imposante Gebäude an einer der Zufallsstraßen zur Kaiserslauterer Innenstadt. Bis vor fünf Jahren die PRE-Gesellschaft die Immobilie erworben hatte und Ideen dafür entwickelte.

Einkaufsmarkt weiterhin denkbar

Erste Pläne, einen Supermarkt als Hauptmieter anzuwerben, waren vor zwei Jahren allerdings im Sand verlaufen. Nach Angaben der Investoren, ist aber weiterhin geplant, zumindest einen kleinen Supermarkt anzusiedeln. Die Lage sei hierfür optimal und der Bedarf bei den Bewohnern in unmittelbarer Nachbarschaft vorhanden.

Flexible, moderne Büro-Räume für Start-Ups und Kreative

Auf zwei Stockwerken sollen zudem moderne, helle Büroräume entstehen. Die PRE-Gesellschaft plant nach eigenen Angaben Büros mit Loftcharakter, die "großstädtisch" wirken sollen. Die graue Beton-Fassade soll einer Glasfront weichen. Als potentielle Mieter haben sie junge, kreative Köpfe aus dem Umfeld der Hochschulen im Blick.

Ein Blick in das ehemalige C&A-Gebäude in Kaiserslautern vor den Umbauarbeiten. Laut den Investoren ist die Bausubstanz gut. SWR

40 Mietwohnungen geplant

Um mehr Wohnraum in der Innenstadt zu schaffen, ohne dafür zusätzliche Flächen versiegeln zu müssen, sollen Teile des Gebäude-Komplexes aufgestockt werden. So soll Platz entstehen für insgesamt 40 Mietwohnungen mit 60 bis 130 Quadratmetern. Jede Wohnung soll über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen und Aufzüge im Gebäude sollen für Barrierefreiheit sorgen. Auch mehrere Penthauswohnungen seien geplant. Auf den Dächern sollen Photovoltaikanlagen installiert werden.

Dachgarten als Highlight

Auf dem Dach des ehemaligen C&A-Gebäudes ist ein moderner, grüner Dachgarten mit Park-Charakter geplant. Bäume, Sträucher, Sitzgelegenheiten und ein Kinderspielplatz sollen die Mieter zum Verweilen einladen. Außerdem sind solche Dachgärten gut für das städtische Klima. Insgesamt soll der Dachgarten 600 Quadratmeter umfassen. Bereits in zwei Jahren, sollen die umfangreichen Umbauarbeiten abgeschlossen sein.