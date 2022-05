Baubeginn für Schuhstadt Center in Pirmasens

Vor fast vier Jahren wurden in Pirmasens die ersten Pläne für das Projekt "Schuhstadt" vorgestellt. Nach langem hin und her sind am Dienstag die Bauarbeiten gestartet.

Das Schuhstadt Center wird mitten in der Innenstadt von Pirmasens gebaut, auf dem Gelände der ehemaligen Kaufhalle. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sagte beim Spatenstich, das Projekt könne dazu beitragen, Menschen wieder mehr in die Stadt zu ziehen. "Ich bin stolz drauf, dass wir heute den Spatenstich durchführen konnten. Es hat einen langen Atem gebraucht." Die ersten Konzepte zum Bau des neuen Gebäudekomplexes in der Innenstadt wurden vor vier Jahren vorgestellt. Lebensmittelhändler und Boulangerie im Schuhstadt Center In dem Center sollen zwei Lebensmittelhändler und eine Boulangerie mit einem Marktplatzcafé entstehen. Des Weiteren sind barrierefreie Wohnungen geplant. Innovatives Wohnkonzept für Pirmasens Das Bauunternehmen legt nach eigenen Angaben viel Wert darauf etwas für das Miteinander der Menschen zu tun. Dementsprechend habe es die Idee gegeben, durch die barrierefreien Wohnungen ältere Menschen anzusprechen, sodass diese nicht außerhalb wohnen müssen, sondern in der Stadtmitte integriert werden. Im Center werden Serviceleistungen angeboten, die ältere Anwohner nach Bedarf dann auch in Anspruch nehmen können. Seit 2006 wurde das des Gelände des alten Kaufhallen-Areals nicht genutzt. Nun kann der Bau für das Schuhstadt Center Pirmasens beginnen. SWR Schuhstadt Center in Pirmasens ohne Schuhe? Ursprünglich war auf dem Gelände ein riesiges Fachmarktzentrum für Schuhe geplant. Wegen der Corona-Krise fällt das Projekt nun aber deutlich kleiner aus. Der Einzelhandel in Pirmasens sei wegen der Krise zurückgegangen, hieß es im Laufe der langen Planungsphase. Der Name "Schuhstadt Center Pirmasens" stammt von den Entwicklern. Er soll unterstreichen, dass Pirmasens als Schuhstadt bekannt ist. Damit wollen die Entwickler an die Tradition der Stadt erinnern. So könnte die ehemalige Kaufhalle in Pirmasens als "Schuhstadt" mal aussehen. arnold + partner Planungen für Schuhstadt Center in Pirmasens verzögerten sich Geplant war einmal, dass die Bauarbeiten im vergangenen Dezember beginnen und Ende dieses Jahr fertiggestellt sein sollten. Von den Verantwortlichen hieß es aber, dass fehlendes Baumaterial und die hohe Auslastung der Baufirmen die Planungen erschweren würden. Ein privater Investor wird die Schuhstadt bauen. Dafür sind rund sieben Millionen Euro geplant.