B10-Ausbau in der Pfalz lohnt sich laut Bundesrechnungshof nicht

Vierspuriger B10-Ausbau

Der B10-Ausbau zwischen dem südpfälzischen Landau und Pirmasens in der Westpfalz durch den Pfälzerwald ist ein Megaprojekt. In mehreren Teilabschnitten soll die 54 Kilometer lange Strecke in den kommenden Jahrzehnten ausgebaut werden. Der Abschnitt von Hinterweidenthal bis Pirmasens ist als einziger bereits vierspurig.