Landau: Demo gegen vierspurigen Ausbau der B10 durch Pfälzerwald

Um gegen den vierspurigen Ausbau der B10 zwischen Landau und Pirmasens zu demonstrieren, werden – so zumindest die Hoffnung der Veranstalter – am Samstag hunderte Kritiker aus der ganzen Pfalz nach Landau radeln.

Hinter der Aktion stecken der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz und die Bürgerinitiative Queichtal, die seit Jahren gegen den Ausbau der B10 kämpfen. Aktuell wird die Bundesstraße im Bereich Landau ausgebaut. Bei einem durchgängig vierspurigen Ausbau zwischen Landau und Pirmasens, fürchtet der BUND, könnte der Pfälzerwald den Status als Biosphärenreservat verlieren.

Ist das Thema nicht durch?

Wenn man sich anschaut, wie weit der Ausbau und die Pläne für den nächsten Abschnitt inzwischen sind, liegt die Frage auf der Hand: Was hoffen BUND und Bürgerinitiative noch zu erreichen? Ulrich Mohr vom BUND Südpfalz gibt sich kämpferisch: "Nichts ist unmöglich: Ein kompletter Durchstich, eine durchgängige Pfälzerwaldautobahn ist immer noch zu verhindern." Erst die Durchgängigkeit wäre das Desaster, so Mohr. Über alles andere könne und müsse geredet werden.

"Nichts ist unmöglich"

Wie viele Menschen am Samstag teilnehmen werden, weiß allerdings auch Mohr nicht. Aber: Bei einer Protestfahrt im letzten Jahr seien es selbst bei Starkregen noch 700 Leute gewesen.

Stadt Landau plant mit 500 Teilnehmern

Laut BUND sind unter anderem in Bad Bergzabern, Hauenstein und Neustadt Treffpunkte eingerichtet, von denen aus gemeinsam nach Landau geradelt werden soll. Die Organisation habe der Allgemeine Deutsche Fahrradclub übernommen. In Landau ist dann am Nachmittag eine Kundgebung auf dem Stiftsplatz geplant. Laut Ordnungsamt der Stadt ist eine Veranstaltung mit etwa 500 Teilnehmern angemeldet.