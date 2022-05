B10 bei Hauenstein wird auf drei Spuren ausgebaut

Die B10 zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal wird einen Ausbau auf drei Spuren erhalten. Verkehrsministerin Schmitt (FDP) gab am Mittwoch bekannt, dass der Planfeststellungsbeschluss steht.

"Das ist eine gute Nachricht. Damit kommen wir einer modernen Infrastruktur in der Region einen entscheidenden Schritt näher", kommentierte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt die Neuigkeiten in Sachen Planfeststellungsbeschluss. Damit ist klar: Das Land kann mit den Vorbereitungen für den Ausbau der B10 auf drei Spuren zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal beginnen. Wann die Arbeiten auf diesem Abschnitt starten, ist jedoch noch unklar.

Kritik an Ausbau auf drei Spuren bei Hauenstein

Gegen den zunächst dreispurigen Ausbau hatte es in der Vergangenheit Kritik von den Bürgermeistern aus der Verbandsgemeinde Hauenstein gegeben. Sie befürchteten, dass ihre Gemeinde über Jahre hinweg durch die Baustelle vom Verkehr abgeschnitten sei und forderten direkt einen Ausbau auf vier Spuren. Die zuständige Straßenbehörde betonte jedoch, dass der Verkehr trotz Baustelle durchgehend fließen werde.

Problem: Unfallschwerpunkt "Felsnase"

Die B10 bei Hauenstein erst auf drei, später auf vier Spuren auszubauen hat einen bestimmten Grund: die sogenannte Felsnase. An dem Felsvorsprung ist die B10 derzeit nur zweispurig. Nach Angaben des Landesbetriebs soll durch den dreispurigen Ausbau die Gefahrenstelle im Bereich der "Felsnase" beseitigt werden. Dort habe es immer wieder schwere Unfälle im Begegnungsverkehr gegeben. Die Straßenbehörde bezeichnet den Ausbau als "längst überfällig". Zukünftig soll die B10 dort auf zwei getrennten und höhenversetzten Fahrbahnen verlaufen.

B10 soll durchgehend vierspurig ausgebaut werden

Die B10 zwischen Pirmasens und Landau gilt als eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Rheinland-Pfalz. Die Belastung steigt nach Angaben des Verkehrsministeriums stetig an. In den kommenden Jahren soll die Bundesstraße daher komplett vierspurig ausgebaut werden. Der Streckenabschnitt von Pirmasens bis Hinterweidenthal ist bereits komplett vierspurig, in Richtung Landau laufen derzeit verschiedene Baumaßnahmen, um den Ausbau auf der gesamten Länge voranzutreiben.