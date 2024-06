Verletzte bei Unfall auf B9 - Möglicherweise illegales Autorennen mit Kindern

Ein Auto mit zwei Kindern an Bord, das zu schnell unterwegs war, ist nahe Koblenz von der B9 abgekommen und mit einem anderen Auto zusammengeprallt - die Polizei vermutet ein illegales Rennen.

Der Unfallverursacher hatte offenbar wegen stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren und stieß auf Höhe der Abfahrt Kettig mit einem anderen Wagen zusammen, in dem vier Erwachsene saßen. Die vier wurden bei dem Aufprall eingeklemmt. Mit einem Rettungsgerät schnitt die Feuerwehr sie aus dem Fahrzeug.

Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt

Die vier Insassen in dem zweiten Auto wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, so ein Sprecher der Polizei. Der Unfallverursacher und seine beiden vier und elf Jahre alten Kinder erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vorübergehend war die B9 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt.

Polizei vermutet illegales Autorennen

Möglicherweise ging dem Unfall ein verbotenes Autorennen voraus. Die Polizei ermittelte einen zweiten Autofahrer, der wohl möglich am mutmaßlichen Rennen beteiligt war. Die Führerscheine und die Autos der beiden Autofahrer wurden demnach beschlagnahmt. Außerdem wurden laut Mitteilung Strafverfahren eingeleitet und Blutproben angeordnet.