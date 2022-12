SWR-Datenanalyse: Milder Herbst senkt Heizbedarf in RLP am stärksten

Der milde Herbst hat den Energiebedarf fürs Heizen stark gedrückt. Laut einer SWR-Datenanalyse profitiert die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz davon besonders, vor allem entlang des Rheins in der Vorder- und Südpfalz.

Für rund 95 Prozent der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz waren die milden Herbst-Temperaturen eine kräftige Entlastung. Einsparungen von 20 bis 40 Prozent waren in der Regel im Land möglich. Das ergibt die flächendeckende SWR-Datenanalyse der Tagesdurchschnittstemperaturen in diesem Herbst.

Insbesondere am Rhein war es viel wärmer als sonst im Herbst

Der Energieverbrauch hängt stark von den Außentemperaturen ab. Die Analyse zeigt aber, dass es nicht überall gleich warm war in Deutschland in diesem Herbst. Weite Teile Nord- und Ost-Deutschlands mussten temperaturbedingt nämlich gleich viel oder sogar mehr heizen als im Vorjahr. In Rheinland-Pfalz war es dagegen flächendeckend eher warm. Vor allem im Süden entlang des Rheins von Germersheim über Speyer bis nach Ludwigshafen ist der Unterschied zum Vorjahr besonders groß. Prüfen Sie das Einsparpotential an Ihrem Ort mit dem SWR Heiz-Check, zum Beispiel in Mainz, Koblenz oder einer Stadt Ihrer Wahl.

Heizkosten: Jetzt kommt es auf den Winter an

Entwarnung bei den Heizkosten bedeutet das nicht: Denn Heizenergie ist um ein Vielfaches teurer als im vergangenen Jahr. Außerdem könnte ein kalter Winter den Heizbedarf von Millionen Menschen trotz des milden Herbsts in die Höhe schießen lassen.

Tägliche Analyse mit dem SWR Heiz-Check

Die SWR-Datenanalyse ermöglicht eine temperaturbezogene Einschätzung zum Energieverbrauch beim Heizen und wird ab sofort den ganzen Winter hindurch täglich aktualisiert bei SWR Aktuell Online veröffentlicht.