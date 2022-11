Mit welcher Unterstützung bei den Energiekosten können die Menschen in Rheinland-Pfalz in diesem Winter rechnen? Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gibt dazu heute im Landtag eine Regierungserklärung ab.

Bei der Regierungserklärung der Ministerpräsidentin zu den hohen Energiekosten, gelte es "Zeichen zu setzen, dass wir die Sorgen und Nöte der Menschen hören", sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Ziel der Regierungschefin sei es, den Zusammenhalt und die Zuversicht im Land zu fördern. In ihrer Rede werde Dreyer darlegen, welche Folgen der Krieg Russlands gegen die Ukraine auf das Leben in Rheinland-Pfalz und die Energieversorgung habe.

Hier können Sie den Livestream von der Landtagssitzung sehen:

"Wir sind auf weitere notwendige Schritte vorbereitet"

Die Ministerpräsidentin wird sich laut Bätzing-Lichtenthäler auch zu den beschlossenen und zum Teil schon umgesetzten Hilfsmaßnahmen äußern. Dazu gehört die Energiepauschale, die im September ausgezahlt wurde. Ähnliche Hilfen sind für Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende geplant. Für Menschen, die mit Gas oder Fernwärme heizen, zahlt der Staat den Heizkostenabschlag für den kommenden Dezember. Zudem sollen ab Januar Gas- und Strompreisbremsen gelten. Die rheinland-pfälzische Landesregierung sei darüber hinaus vorbereitet, wenn weitere Hilfen notwendig würden, so Bätzing-Lichtenthäler.

CDU fordert stärkeren Ausbau der Solarenergie in RLP

Um schneller unabhängiger von Gas, Öl und Kohle zu werden, schlägt die CDU-Fraktion im Landtag vor, in Rheinland-Pfalz den Ausbau der Solarenergie stärker voranzutreiben. Demnach soll die Pflicht zur Installation vor Solaranlagen erweitert werden.

"Die Solaranlage auf dem Dach sollte das Normale sein, das Dach ohne Solaranlage die Ausnahme."

Jede Dachfläche soll auf Tauglichkeit für Solaranlagen geprüft werden

Das bedeutet, nach dem Vorschlag der CDU sollen "alle neu zu errichtenden gewerblich, zu Wohnzwecken und sonstigen Zwecken genutzte Gebäude mit mehr als 100 Quadratmetern Nutzfläche" mit Solaranlagen ausgestattet werden. Auch Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden sollen demnach grundsätzlich genehmigungsfähig sein. Jede Dachfläche sollte geprüft werden, sagte der CDU-Abgeordnete Markus Wolf.

Ausnahmen von der Solarpflicht sollen dann gelten, wenn die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage nicht wirtschaftlich ist. Außerdem müsse der Ausbau so erfolgen, dass die Kapazitäten bei der Produktion von Solarmodulen Schritt halten könnten, so Wolf. Die erweiterte Solarpflicht soll demnach für Bauvorhaben des Landes 2024 in Kraft treten. Im Jahr darauf soll sie auch für andere Bauherren gelten. Die Fraktion will ihren Gesetzentwurf zur Änderung des Solargesetzes am Donnerstag in den Landtag einbringen.

Solarpflicht bisher nur für neue Gewerbebauten

Die Solaranlagen-Pflicht in Rheinland-Pfalz ist bisher nur für Gewerbe-Neubauten mit mehr als 100 Quadratmeter Nutzfläche vorgesehen sowie für überdachte Parkplatzflächen mit mehr als 50 Stellplätzen. Das Gesetz soll am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Das hatte die Ampel-Koalition im vergangenen Jahr beschlossen. Gegen die Stimmen von AfD und Freien Wählern, die CDU enthielt sich damals.

Grüne zeigen sich offen für CDU-Vorstoß

Die Grünen-Fraktion zeigt sich grundsätzlich offen, das Solargesetz zu erweitern. Fraktionschef Bernhard Braun sprach von guten Ansätzen im CDU-Entwurf: "Natürlich hätten wir überhaupt nichts gegen die Einführung einer Solarpflicht auch bei Privatimmobilien." Die CDU sei hier bisher eher kritisch gewesen.

Die Ampel-Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2030 sämtlicher Strom im Land aus Windkraft, Solarenergie und anderen regenerativen Quellen stammen soll.