Energiekrise: In Worms können alte Glühbirnen gegen sparsame LED-Lampen getauscht werden

Wohin mit alten Glühbirnen, Halogenlampen oder Energiesparlampen? Um Strom zu sparen, hat sich die Stadt Worms etwas einfallen lassen.

Jeder der in Worms wohnt kann seine "Stromfresser" am Donnerstag auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt austauchen. Pro Haushalt können laut Stadt bis zu drei alte Brirnen gegen neue, sparsame LED-Lampen eingetauscht werden. Das ganze ist kostenlos.

Bis zu 100 Euro sparen

Der Wormser Klimaschutzmanager Martin Hassel erhofft sich von der Aktion, dass die Wormser Haushalte Strom und damit bares Geld sparen. Weitere Tipps der Stadt zum Energiesparen gibt es hier. Denn eine neue LED-Lampe verbraucht laut Hassel durchschnittlich 80 Prozent weniger Strom als eine alte Glühbirne. Das könne pro Jahr bis zu 100 Euro ausmachen.

Getauscht wird von 11 bis 20 Uhr an der sogenannten "Wechselbude 1" am Römischen Kaiser auf dem Weihnachtsmarkt.

Weitere Tauschaktionen geplant

Und die Aktion in Worms soll nicht die einzige dieser Art in der Region bleiben. Auch in Ingelheim und der Verbandsgemeinde Nahe-Glan (Kreis Bad Kreuznach) sollen demnächst alte Glühbirnen gegen stromsparende LED´s getauscht werden.