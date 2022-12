So funktioniert die Energie-Soforthilfe im Dezember

Im nächsten Monat zahlt der Staat eure Gasrechnung. Aber wie funktioniert diese Dezemberhilfe? Je nachdem, ob ihr Mieter seid oder im eigenen Haus wohnt, ob ihr schon eine Erhöhung bekommen habt oder nicht, jeder Fall ist anders. Michael Herr und unser Energieexperte Michael Wegmer erklären euch, in welchen Fällen ihr etwas tun müsst und wann das Geld automatisch zurückgezahlt wird. Ist alles nicht ganz einfach, aber nach dieser Folge seid ihr auf jeden Fall schlauer.

Und ein wichtiger Termin ist der 21. November. Dann gibt es zusätzliche Infos von den Versorgern. Alles, was ihr zur Dezemberhilfe wissen müsst, hört ihr in dieser Folge. Wenn ihr Fragen habt schreibt uns an energiekrise@ard.de

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-dezember-soforthilfe-im-gas-und-warmebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=8

