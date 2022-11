per Mail teilen

Aufmunterung zum Wochenende nötig? Hier sind unsere guten Nachrichten aus Rheinland-Pfalz!

Für ein gutes Miteinander: Koblenzer Nachbarschaftshilfe ausgezeichnet

Beim Einkaufen helfen, gemeinsam spazieren gehen oder einfach mal ein Schwätzchen halten: Darum geht es bei der Nachbarschaftshilfe Koblenz Süd. "Es ist wichtig, sich um andere zu kümmern und etwas Gemeinsames zu machen. Das macht eine Gesellschaft aus", sagt Elsbeth Hidding, die sich als eine von 25 Ehrenamtlichen bei der Nachbarschaftshilfe engagiert. Jetzt hat die Initiative den Deutschen Nachbarschaftspreis bekommen.

Worms hat nun ein Hospitz - nach neun Jahren Wartezeit

In Worms hat das erste Hospiz der Stadt eröffnet. Dort sollen sterbenskranke Menschen friedlich ihre letzte Lebensphase verbringen können. Seit 26 Jahren gibt es in Worms zwar einen ambulanten Hospizdienst, die nächstgelegenen stationären Hospize waren bislang jedoch in Mainz und Ludwigshafen.

17-Jährige rettete 11-Jährige vor sexuellem Übergriff

Im Oktober rettete die 17-jährige Emma aus dem Moselort Wintrich ein 11-jähriges Mädchen aus der Ukraine vor einem sexuellen Übergriff. Später trug sie außerdem dazu bei, dass der tatverdächtige Mann identifiziert wurde. "Normalerweise bin ich sehr schüchtern und traue mich sehr wenig, aber da war das irgendwie was anderes", sagt Emma. Für ihr Einschreiten wurde die 17-Jährige jetzt von der Polizei mit einem Preis für Zivilcourage ausgezeichnet.

Schwan mit Angelhaken im Schnabel gerettet!

Spaziergänger und die Wasserschutzpolizei haben einen verletzten Schwan im Mainzer Zollhafen gerettet. Das Tier hatte einen Angelhaken in Schnabel und Hals. In einer Tierklinik konnte der Schwan versorgt und anschließend im Mainzer Tierheim aufgepäppelt werden. Inzwischen wurde er wieder in die Freiheit entlassen.