Vorzeigeprojekt: Nachbarschaftshilfe aus Koblenz bekommt Auszeichnung

Einen Ort, an dem man einfach mal was warmes essen oder einen Kaffee trinken, sein Handy aufladen oder auf Toilette gehen kann, denen haben Melanie Brücken und Jennifer Fleischer nach der Flut ins Leben gerufen. Mittlerweile ist hier ein Ort entstanden, an dem sich Helfer und Betroffene treffen und wo man alle wichtigen Informationen zu Hilfsangeboten bekommt. mehr...