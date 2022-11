Polizei rettet verletzten Schwan im Mainzer Zollhafen

Die Katze auf dem heißen Blechdach – haben sie bestimmt schon mal gehört. Das ist ja ein berühmtest Theaterstück und es gibt auch einen Film mit Elisabeth Taylor. In Contwig hat es jetzt - sagen wir mal die - pfälzische Version davon gegeben. Die Katze auf dem eingefrorenen Hausdach.

SWR 4 Reporterin Sandra Biegger.

Es war gestern Abend, 18 Uhr, als bei der DRK Tierrettung in Contwig das Telefon klingelte. Am Apparat war das Tierheim Pirmasens. Menschen aus der südwestpfälzischen Gemeinde Obernheim-Kirchenarnbach hätten angerufen, dass dort auf einem Hausdachgiebel seit zwei Tagen eine Katze sitzt – regungslos. Kai Harstick von der DRK-Tierrettung.

„Die Katze war in circa fünfzehn Meter auf dem Dach, man wusste nicht, ob sie nur entkräftet ist oder ob sie wirklich festgefroren ist. Das war dann letztlich wirklich zutreffend.

Schnell war den Tierrettern klar, dass sie die Katze nicht alleine vom Dach bekommen.

An unserem Einsatzfahrzeug der Tierrettung haben wir schon Spezialwerkzeug. So Teleskopstangen, die man fünf Meter ausziehen kann, mit Greifarm dran, aber in diesem Fall war keine Rettung mit unserem Werkszeug möglich.

Also wurden mehrere Feuerwehren aus der Region wegen einer Drehleiter angefragt. Um die Katze vom Dach zu bekommen wurden die Ziegel auf denen sie saß mit einem Föhn erwärmt. Kurzzeitig wurde wegen der Rettungsaktion sogar der Strom abgestellt.

Das Problem war in diesem Fall über dem Haus waren drei Hochspannungsleitungen ungefähr einen Meter Abstand und wir wollten kein Risiko eingehen.

An der Katzenrettungsaktion waren letztlich fünfzehn Leute beteiligt. Auch ein Tierarzt, der die Katze eingehend untersucht hat. Weil es sich bei ihr um eine verwilderte Hauskatze handelt, wird sie noch heute ins Tierheim nach Pirmasens gebracht. Ihr Zustand, so sagt die Tierrettung, sei mittlerweile wieder gut.