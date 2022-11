Vergewaltigung verhindert: 17-Jährige aus Wintrich rettet Kind

per Mail teilen

Emma Ballmann aus dem Moselort Wintrich hat ein Mädchen vor einem sexuellen Übergriff geschützt. Dafür wurde die 17-Jährige nun mit dem Preis für Zivilcourage ausgezeichnet.

An diesen Donnerstagabend im Oktober erinnert sich Emma Ballmann noch ganz genau. Sie war von ihrem Ausbildungsplatz in einer Wittlicher Schreinerei auf dem Weg nach Hause. Die 17-Jährige steht an einer Bushaltestelle, als sie plötzlich aus einer Unterführung Schreie hört.

Weil sie erst denkt, dass es sich um einen normalen Streit handelt, wartet sie zunächst ab. Wenig später kommt jedoch ein Kind aus der Unterführung. Das etwa elfjährige Mädchen rennt auf sie zu und klammert sich an ihr fest.

Ungutes Bauchgefühl

Emma berichtet, wie das Kind schrie, weinte und nach seiner Mutter rief. Als plötzlich ein Mann auftauchte, dachte sie erst, dass er zu dem Kind gehört. Doch ihr wurde schnell bewusst, dass das nicht sein kann.

"Das Kind hatte so viel Angst vor dem Mann, dass ich gemerkt habe, da kann was nicht stimmen."

Angriff auf 11-Jährige

Das Mädchen versuchte mit ihr zu reden. Weil es aber russisch sprach, war das Kind nicht zu verstehen. Wie sich herausstellte, kam die 11-Jährige erst dieses Jahr aus der Ukraine nach Deutschland. Emma reagierte schnell und öffnete auf ihrem Handy eine Übersetzungsapp. "Es erzählte mir alles, was in der Unterführung passiert war. Dass der Mann versucht hat, ihr die Hose auszuziehen und sie anzufassen. Und dass sie sich gewehrt und seinen Pulli zerrissen hat".

Der Verfolger gibt nicht auf

Der Mann, so erzählt Emma, war etwa zwei Meter groß. Für sie war sofort klar, dass sie das Mädchen vor ihm beschützen muss. Sie ließ sich nicht beirren, auch nicht, als er ein Gespräch mit ihr anfing, die Tat abstritt und beteuerte, das Kind nach Hause bringen zu wollen.

Für die Jugendliche kam das nicht infrage. Sie stieg mit dem Mädchen in den Bus. Der Mann gab unterdessen nicht auf, er folgte den beiden in den Bus und nahm nur wenige Meter entfernt von ihnen Platz.

"Ich bin extra mit dem Kind weiter vorne geblieben, dass der Busfahrer und andere bei uns waren und dass wir auch schnell aus dem Bus aussteigen können", erinnert sich die Jugendliche.

17-Jährige beweist viel Mut

Nachdem die beiden ausgestiegen waren, blieb der Mann im Bus sitzen und fuhr weiter. Emma brachte das Mädchen nach Hause und rief dort die Polizei. Aufgeregt sei sie in der Situation nicht gewesen, sagt sie rückblickend - sie habe einfach funktioniert und sei darauf fokussiert gewesen, dem Kind zu helfen und dafür zu sorgen, dass es nicht mehr so viel Angst hat.

"Also Adrenalin hatte ich eigentlich nicht. Weil ich wusste, wenn ich aufgeregt sein würde, dann würde man die Situation nicht hinbekommen."

Mehr Zivilcourage gefordert

Als sie dann nach Hause kam, erzählte sie ihrer Mutter zunächst nichts von dem Vorfall. Sie wollte nicht, dass diese Angst bekommt oder sich Sorgen macht, sagt sie heute. Später hat sie ihre Mutter dann doch eingeweiht. Und die ist zurecht stolz auf ihre mutige Tochter.

Nach Angaben der Polizei konnte der Tatverdächtige dank Emmas Hilfe identifiziert werden. Gegen ihn sei nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Vergewaltigung eingeleitet worden.

Emma hofft nun, dass auch andere Bürgerinnen und Bürger zukünftig eingreifen, wenn sie sehen, dass ihre Mitmenschen in Gefahr sind oder Hilfe brauchen. Denn helfen kann manchmal so einfach sein.

"Normalerweise bin ich sehr schüchtern und traue mich sehr wenig, aber da war das irgendwie was anderes. Man kann schon sagen, dass ich ein bisschen stolz auf mich bin."

Auszeichnung für Hilfe in Not

Für ihren Mut und ihr selbstloses Handeln wurde Emma am Montagabend vom Trierer Polizeipräsident Friedel Durben ausgezeichnet. Menschen wie Emma machen auch ihn stolz. Solche guten Taten haben für ihn Vorbildcharakter für die Gesellschaft.

"Ich bin optimistisch, dass das, was diese Menschen geleistet haben, in der Gesellschaft Nachahmer findet. Und dass es Täter abschreckt, weil sie wissen, dass nicht nur die Polizei kommt, sondern auch ganz normale Frauen, Männer oder eben Jugendliche, die eingreifen."

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger werden zum Vorbild

Mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger hätten deshalb von ihm dieses Jahr schon einen Dankesbrief erhalten. Entweder weil sie Menschen in Not geholfen, Straftaten verhindert oder die Polizei bei ihrer Arbeit unterstützt hätten.

Neben Emma hat der Polizeipräsident am Montag in einer Feierstunde zehn weiteren Helfern persönlich Danke gesagt. Unterstützt wurde er dabei von Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und dem leitenden Oberstaatsanwalt Peter Fritzen.

Zeugen bedeutend für Arbeit der Polizei

Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Trier gebe es jährlich etwas weniger als 30.000 Straftaten. Das seien im Landesvergleich niedrige Zahlen. Die Großregion Trier sei damit die sicherste Region in Rheinland-Pfalz. 67 Prozent der Straftaten könne die Polizei aufklären. Dafür leisteten auch die Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Beitrag.

Es sei deshalb wichtig, dass sich Zeugen von Straftaten bei der Polizei melden. Täten sie das nicht, könnten die Taten nicht aufgeklärt werden. Während dies die Täter ermutige, bliebe bei den Opfern der Eindruck der Hilflosigkeit zurück. Das dürfe nicht sein.

"Wir brauchen die Unterstützung der Menschen, die sagen: "Ich habe den Täter gesehen, fotografiert oder das Kennzeichen abgelesen." So gelingt es uns auch, die Täterinnen und Täter zu überführen."

Landesweite Kampagne für Zivilcourage

Die Auszeichnung für Zivilcourage ist Teil einer Kampagne der rheinland-pfälzischen Polizei. Die Aktion "Wer nichts tut, macht mit", gibt es seit dem Jahr 2000. Ziel sei es, zu verhindern, dass Menschen bei Straftaten oder Unglücksfällen oder Notsituationen wegsehen, statt zu helfen.