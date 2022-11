Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Eine Woche voller oft nicht so guter Nachrichten liegt hinter uns. Zeit für gute Nachrichten! Lesen Sie hier, was Gutes in Rheinland-Pfalz passiert ist.

Im Ahrtal sind noch immer viele Gebäude beschädigt und dunkel – umso mehr sollen in diesem Jahr Weihnachtsmärkte für Lichterglanz im Advent sorgen. Nach corona- und flutbedingten Absagen in den vergangenen Jahren ist an allen vier Adventswochenenden erstmals wieder der Weihnachtsmarkt Ahrweiler geplant. Wo in Rheinland-Pfalz sonst noch Weihnachtsmärkte stattfinden lesen Sie hier:

Aber nicht nur einen Weihnachtsmarkt gibt es in Bad Neuenahr-Ahrweiler in diesem Jahr. Auch die Schlittschuhbahn eröffnet wieder - allerdings ein bisschen anders. Weil in den Kommunen im Südwesten wegen der aktuellen Krise Energiesparen angesagt ist, hat man sich eine Alternative für das Winterevent überlegt. Und so wird aus der Schlittschuhbahn eine Rollschuhbahn.

Eine gute Woche war es auch für die beiden Marderhunde Emi und Asami und ihre drei Fuchsfreunde: Sie wurden aus einer polnischen Pelzfarm gerettet und sind jetzt in der Auffangstation für Wildtiere in Maßweiler (Südwestpfalz) untergebracht. Dort sollen die Tiere nun an einen artgemäßen Lebensraum gewöhnt werden, so ein Sprecher.