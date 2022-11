Mit den Good News dieser Woche wird uns in der kalten Jahreszeit ganz warm ums Herz.

Büchenbeuren: Herzenssache-Bus für Kinder aus dem Café International

Im Hunsrück-Dorf Büchenbeuren ist die ÖPNV-Anbindung so schlecht, dass Kinder häufig nicht zur Betreuung kommen konnten und oft von Ehrenamtlichen mit dem privaten Pkw abgeholt werden mussten. Jetzt haben sie dafür einen Elektro-Bus.

Konditorin aus dem Hunsrück erhält Nachwuchspreis

In Koblenz wurden diese Woche die besten Jung-Konditorinnen und Konditoren aus ganz Deutschland ermittelt. Den zweiten und dritten Platz konnten sich zwei Bäckerinnen aus dem Südwesten sichern. Savannah Schmitt aus Mermuth (Rhein-Hunsrück-Kreis) wurde Dritte hinter Sophie Charlotte Grimmig aus Heidelberg.

Mit edlen Pralinen und feinem Gebäck haben die Jung-Konditoren versucht, die Jury zu überzeugen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wieder entspannt über den Weihnachtsmarkt schlendern

Diesen Winter soll es auf den Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz wieder so festlich zugehen wie vor der Pandemie. Es soll Weihnachtsmärkte an den üblichen Standorten mit der normalen Anzahl der Stände geben. Bisher schreibt die Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz noch keine Einschränkungen vor.