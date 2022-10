Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Wie nach einem schlimmen Unfall nochmal alles gut ausgegangen ist, lesen Sie heute in den Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz.

Hand nach Arbeitsunfall wieder angenäht

Eine komplette Hand wieder annähen – so eine Operation kommt in Deutschland selten vor und ist hochkompliziert. Im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz ist sie geglückt. In neun Stunden wurde einem Forstarbeiter die Hand wieder angenäht, die er sich bei einem Arbeitsunfall abgetrennt hatte. Wie das für die behandelnde Ärztin war, lesen Sie hier.

Kostenloser Supermarkt

In Wörrstadt im Landkreis Alzey Worms können Menschen mit wenig Geld jetzt in einem neuen Markt Lebensmittel bekommen, ohne zu zahlen. Im Unterschied zur Tafel braucht man keinen Nachweis, dass man bedürftig ist. Der Laden finanziert sich komplett über Geldspenden.

Sommer im Herbst

Ein goldener Oktober geht zu Ende, aber nicht ohne noch einmal sein Bestes zu geben. Am Wochenende soll an vielen Orten im Südwesten das Thermometer noch einmal die 20-Grad-Marke überschreiten.