Haushaltskrise, Nahost-Konflikt, Klimakrise - genug mit schlechten Nachrichten. Hier sind die Good News aus Rheinland-Pfalz zum Wochenende.

Kindervesperkirche in Ludwigshafen spendiert warme Mahlzeiten

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Für viele selbstverständliche Dinge, wie eine dicke Winterjacke, sind für diese nicht unbedingt selbstverständlich. Die Protestantische Jugendkirche in Ludwigshafen setzt in der Adventszeit ein Zeichen gegen Kinderarmut und spendiert im Rahmen der Kindervesperkirche rund 500 Grundschülern zwei Wochen lang eine warme Mahlzeit. Jeden Tag kommt für die Kinder der Schillerschule etwas Leckeres auf den Teller: Egal ob Nudeln, Salat oder der tägliche Nachtisch - das Essen lässt die Augen der Kleinen leuchten.

Weihnachtsbäume rund um Koblenz 2023 besonders gesund

Grüner und gesünder als sonst: Dieses Jahr ist ein gutes für Weihnachtsbäume im Norden von Rheinland-Pfalz. Ein weitestgehend frostfreies Frühjahr und viel Regen im Sommer haben sie rund um Koblenz und entlang der Mosel bestens gedeihen lassen. Der Deutschen liebstes Fest-Accessoire strahlt 2023 so in besonderem Glanz, auch ganz ohne Kerzen und Kugeln. Und das Beste daran: Die bessere Qualität gibt's meist zum gleichen Preis. Teurer geworden sind die Bäume im Vergleich zum Vorjahr häufig nicht.

Unternehmer aus Wallhausen erhält Bundesverdienstkreuz

Prinz Michael zu Salm-Salm aus Wallhausen im Hunsrück ist mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde der vielseitige Unternehmer (unter anderem Weinbau und Finanzdienstleistungen) für sein wirtschaftliches und soziales Engagement. Beispielsweise griff der 70-Jährige nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal betroffenen Winzern beim Wiederaufbau ihrer Betriebe unter die Arme.