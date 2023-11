Die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Es gibt (leider) genug schlechte Nachrichten jeden Tag. Wir wollen die Woche mit ein paar guten beenden - drei Beispiele aus Rheinland-Pfalz.

Koblenzer Seilbahn darf bis 2031 bleiben

🚡 Die Seilbahn in Koblenz existiert seit 2010 und ist längst ein Wahrzeichen der Stadt. Der aktuelle Bebauungsplan galt nur bis 2026. Der Grund: Die Beratergesellschaft der UNESCO, die ICOMOS, hatte die Talstation als störenden Faktor für den Welterbetitel des Oberen Mittelrheintals bezeichnet. Doch jetzt konnte der Stadtrat den Plan bis 2031 verlängern und die Seilbahn kann zumindest bis dahin an ihrem Standort bleiben.

Preis für Wolfgang Niedecken

🏆 Der 72-Jährige Sänger der Band BAP Wolfgang Niedecken hat sich seit Jahren vielfältig sozial und politisch engagiert. Dafür hat er in Wittlich den Georg-Meistermann-Preis erhalten. Die 10.000 Euro Preisgeld spendet er an ein Projekt in Afrika, das er 2007 mit gegründet hat.

Bürger retten Sozialkaufhaus in Alsenz

🛒 In Alsenz im Donnersbergkreis gibt es seit 15 Jahren ein soziales Kaufhaus. Neben einem Angebot für finanziell Schwächere, haben Arbeitslose hier die Möglichkeit zu arbeiten. Der aktuelle Besitzer wollte das Kaufhaus nicht mehr weiterbetreiben. Doch dann wurde eine Lösung gefunden: Ein ehrenamtlicher Verein hat sich zusammengeschlossen und Spenden für das Kaufhaus gesammelt. Das Kaufhaus konnte damit gerettet werden.