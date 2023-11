Subber Sach: Porta-Nigra-Wald, Weihnachtsmarkt-Saison, Klo-Erneuerung

Schlechte Nachrichten gab es diese Woche wieder mehr als genug. Zeit für drei erfreuliche Botschaften aus Rheinland-Pfalz.

Kleiner Wald vor der Porta Nigra in Trier

Grün war es diese Woche vor der Porta Nigra in Trier. Dort wurden 30 Bäume symbolisch aufgestellt. Denn die Stadt will in den kommenden Wochen 300 Bäume pflanzen. Es sind Arten, die höheren Temperaturen im Zuge des Klimawandels besser standhalten können.

Start der Weihnachtsmarkt-Saison in RLP

Als Erster in Rheinland-Pfalz hat der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen seine Türen diese Woche geöffnet. Knapp sieben Wochen vor Weihnachten gibt’s dort bereits Stände, gebrannte Mandeln und das 35-Meter hohe Riesenrad. Und weitere Märkte werden folgen.

Neue Toiletten in der Landeshauptstadt geplant

Dreckig, nicht-barrierefrei oder kaputt. Um die öffentlichen Toiletten in Mainz ist es schlecht bestellt. Doch das soll sich bald ändern. Die Landeshauptstadt will in Sachen Hygiene aufrüsten und 4,6 Millionen Euro in die Sanierung ihrer öffentlichen Klos stecken.