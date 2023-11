Seilbahn in Koblenz: Stadtrat will Betrieb bis 2031 sichern

per Mail teilen

Die Koblenzer Seilbahn gilt längst als ein Wahrzeichen von Koblenz. Damit dass so bleibt, hat der Rat beschlossen, den Bebauungsplan bis 2031 zu verlängern.

Der Bebauungsplan regelt, wie lange die Seilbahn dort stehen darf. Damit ist eine entscheidende Voraussetzung erfüllt, dass die Seilbahn bis 2031 am jetzigen Standort bleiben kann. Der vorherige Bebauungsplan galt nur bis 2026. Ohne eine Verlängerung hätte die Bahn abgebaut werden müssen. Bislang hat die Seilbahn eine verlängerte Genehmigung bis Ende 2025.

Seit Jahren gibt es eine Debatte um die Seilbahn zur Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob das Mittelrheintal mit der Seilbahn weiterhin den Status als Welterbe tragen kann. Die Beratergesellschaft der UNESCO, die ICOMOS, hatte die Talstation der Seilbahn immer wieder als störenden Faktor für den Welterbetitel des Oberen Mittelrheintals bezeichnet. Gerade ihre Nähe zur Sankt-Kastor-Basilika kritisiert die ICOMOS.

Seilbahn gefährdet Welterbetitel wohl doch nicht

Im September gab es dann aber positive Signale vom UNESCO-Welterbe-Komitee. Es ist das zentrale Organ der UNESCO bei allen Fragen, die das Welterbe betreffen. In diesem Zusammenhang entscheidet es auch über den Erhaltungszustand von Welterbestätten.

Auf einer Konferenz in Riad beschloss das Komitee, die Seilbahn gefährde nicht den Welterbetitel. Allerdings müsse die Talstation am Rheinufer umgestaltet werden, so die Forderung der UNESCO. Es müsse eine möglichst neutrale Gestaltung der Station erarbeitet werden. Deswegen hat Koblenz im Frühjahr einen Architektenwettbewerb angekündigt.

Infos zur Seilbahn Koblenz 2010 hat die Koblenzer Seilbahn ihren Betrieb aufgenommen, damals gebaut zur Bundesgartenschau 2011. Anfangs hatte sie eine Betriebserlaubnis für drei Jahre. Da die Gondelverbindung vom linken Rheinufer hoch zur Festung Ehrenbreitstein aber so erfolgreich und beliebt war, hatten sich Stadt und Land für eine Verlängerung der Betriebserlaubnis eingesetzt. Vor genau zehn Jahren gab es schließlich grünes Licht für eine Verlängerung. 2022 zählten die Seilbahnbetreiber den zehnmillionsten Fahrgast.

Betrieb mindestens bis zur BuGa 2029

Vor dem Jahr 2026 wird allerdings in dem Wettbewerb nicht mit einem Ergebnis zu rechnen sein, wie aus der Vorlage des Stadtrates hervor geht. Daher habe der Rat der Stadt bereits jetzt den Bebauungsplan geändert - damit die Seilbahn auch noch zur Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal betrieben werden kann.

Die Seilbahn verbindet seit 2010 in Koblenz die Altstadt und die Festung Ehrenbreitstein und wird besonders von Touristen und Besucherinnen und Besuchern von Kulturveranstaltungen genutzt.