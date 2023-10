Ein Ehepaar aus Worms will unabhängig von Gas werden. Der Plan: Erdwärme vom eigenen Grundstück - aus fast 100 Metern Tiefe.

Christina und Stefan Schwalbe haben sich 2016 einen Altbau in Worms gekauft. Schon vor der Energiekrise war klar: Sie wollten unabhängig in der Wärmeversorgung sein - mit einer Wärmepumpe, betrieben durch Erdwärme aus dem Boden ihres Grundstücks. Nach fast zwei Jahren Genehmigungsmarathon und mit Kosten von über 75.000 Euro holen sie nun aus einem fast 100 Meter tiefen Loch die Wärme für Heizung und Warmwasser. Wenn alles klappt, hat sich die Anlage in etwa 18 Jahren rentiert.

Viele sagen ja Altbau und Wärmepumpe kann nicht funktionieren. Es läuft. Es läuft super. Und es ist aktuell eher zu warm.

In der Erde herrscht ganzjährig eine gleichbleibende Temperatur. Diese Wärme nutzt die Erdwärmepumpe. Dazu wird gebohrt und eine Erdwärmesonde eingesetzt. In einer Erdsonde im Boden fließt dann eine für die Umwelt ungefährliche Flüssigkeit. Diese erwärmt sich in der warmen Erde und fließt durch ein Rohrsystem zur Wärmepumpe. Dort wird die Wärme so umgewandelt, dass man sie für Heizung und das Warmwasser im Haus nutzen kann.

Erdwärme in vielen Regionen von RLP nutzbar

Experten sehen in der "persönlichen" Erdwärme eine sinnvolle, klimafreundliche Ergänzung zu anderen Wärmequellen. Solche Bohrungen sind zwar nicht überall möglich, in vielen Regionen von Rheinland-Pfalz aber schon. Nur in einigen Gebieten sind zusätzliche Prüfungen nötig. Zonen, in denen Geothermie gar nicht erlaubt ist, gibt es kaum. Der Grund sind dann meist Trinkwasserquellen.

Ob er überhaupt bohren darf, hat Stefan Schwalbe in einer Karte des Landes nachgesehen. Dort ist für ganz Rheinland Pfalz eingezeichnet, wo die oberflächennähe Geothermie möglich ist.

Graben im eigenen Garten - Genehmigungen für Geothermie Bei der Genehmigung einer geothermischen Anlage müssen verschiedenen Landes- und Bundesgesetze beachtet werden. Hierzu zählen unter anderem das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG), das Bundesberggesetz (BBergG), sowie das Geologiedatengesetz (GeolDG). Für jede Anlage zur Nutzung oberflächenaher Geothermie ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nötig. Die Genehmigung einer solchen Anlage erfolgt über die Unteren Wasserbehörden der Kreise und kreisfreien Städte. Sie entscheiden, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt werden kann und welche Auflagen einzuhalten sind. Anlagen der Tiefengeothermie und Erdwärmesonden mit mehr als 100 Metern Tiefe sind laut Bundesberggesetz (BBundG) betriebsplanpflichtig. Nach dem Geologiedatengesetz (GeolDG) sind Untersuchungen vor Beginn der Arbeiten dem Landesamt für Geologie und Bergbau anzuzeigen. Quelle: Energieagentur Rheinland-Pfalz

Private Wärmepumpen nutzen in der Regel die sogenannte oberflächennahe Geothermie. Dies sind Bohrungen, die nicht tiefer als 400 Meter gehen. Für die reicht meist eine Erlaubnis der Wasserbehörde. Anders ist es bei der Tiefen-Geothermie, die in der Regel von Unternehmen genutzt wird. Wenn die große Mengen Heizwärme oder auch Strom produzieren wollen, müssen sie tiefer als 400 Meter bohren. Das muss die Bergbehörde genehmigen.

Oberflächen - und Tiefengeothermie SWR

Die oberflächennahe Geothermie ist nach Einschätzung von Wissenschaftlern ungefährlich. Bei der Tiefengeothermie bohre man mehrere tausend Meter durch Gesteinsschichten, sagt Frank Schilling vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Bei der oberflächennahen Geothermie bleibe man nur in ungefährlichen weicheren Schichten.

Das heißt das Risiko eines Erdbebens, ausgelöst durch oberflächennahe Geothemie, geht gegen null. Das ist eigentlich ausgeschlossen.

Geothermie in großen Tiefen ein Risiko

Die Tiefengeothermie ist dagegen umstritten. Kritiker sagen, dass beim Hochpumpen durch Lecks Grundwasser verschmutzt werden könnte. Und beim Zurückpumpen in die Tiefe bestehe die Gefahr, dass der Wasserdruck Erdbeben auslösen könnte. Das Umweltbundesamt hält die Gefahren aber für kontrollierbar. Allerdings: Rund um die pfälzischen Geothermiekraftwerke Landau und Insheim bebte die Erde mehrfach.

Rückblick: Pannenserie des Geothermiekraftwerks Landau 2007 war das Geothermiekraftwerk Landau in Betrieb gegangen, als erstes Erdwärmekraftwerk in Rheinland-Pfalz - gefeiert und begrüßt von der Landespolitik. Damalige Anteilseigner waren die Pfalzwerke und der Landauer Energieversorger Energie Südwest. Aber es lief von Anfang an nicht rund: Die Anlage musste immer wieder heruntergefahren werden, es kam zu Erderschütterungen und Bewohner meldeten Risse an ihren Häusern. Das führte dazu, dass das Kraftwerk seine Leistung dauerhaft drosseln musste. Die Folge: Die Anlage konnte nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, um Strom und Wärme zu erzeugen. Es drohte eine Insolvenz. Die konnte 2013 abgewendet werden: Die Energie Südwest und die Pfalzwerke verkauften ihre Anteile am Landauer Kraftwerk nach und nach an die Firma Daldrup. Kurz darauf folgte der Shutdown: 2014 kam es zu Bodenhebungen im Bereich der Anlage. Auch Bahngleise waren davon betroffen. Die für den Betrieb zuständige Genehmigungsbehörde - das Landesamt für Geologie und Bergbau - entschied daraufhin, dass das Erdwärmekraftwerk "vorsorglich vorübergehend" abgeschaltet werden muss. Später stellte sich heraus, dass aus einem Leck in einer der beiden Bohrungen giftiges Tiefenwasser ausgetreten und ins Grundwasser gelangt war. Das Kraftwerk blieb daraufhin rund drei Jahre abgeschaltet. In dieser Zeit hatte die Firma Daldrup die lecke Bohrung reparieren und die Sicherheitstechnik komplett erneuern lassen. Bis das Landesamt für Bergbau und Geologie aber grünes Licht für die endgültige Wiederinbetriebnahme gab, dauerte es nochmals rund drei Jahre. Und es gab erneut einen Besitzerwechsel. Die Firma Daldrup verkaufte 2019 ihre Anteile zu 100 Prozent an den Finanzinvestor IKAV.

Auch Trinkwasser wurde verunreinigt. Deswegen protestieren dort Bürgerinitiativen gegen diese Geothermie-Nutzung. Derzeit werden in Rheinland-Pfalz 17 Anlagen für tiefe Geothermie geplant, die meisten davon in der Vorderpfalz.

Bundesverband: 40 Prozent Wärmeversorgung aus Geothermie

Nach Ansicht des Bundesverbandes Geothermie hat die Nutzung von Erdwärme auf dem Weg Richtung Klimaneutralität noch großes Potenzial. 40 Prozent der Wärmeversorgung bundesweit könne man aus Geothermie sicherstellen, so der Verband. Derzeit liege der Anteil nur im einstelligen Prozentbereich. Das liegt offenbar auch an langen Genehmigungsverfahren. Für die Kommunen, die künftig verpflichtet sind, Wärmepläne aufzustellen, müsse daher der Gesetzgeber Hemmnisse aus dem Weg räumen.