Die Bauministerin von Rheinland-Pfalz, Doris Ahnen, hat das derzeit größte Wohnbau-Projekt im Land besichtigt. In Ludwigshafen-Ruchheim entstehen gerade 146 bezahlbare Wohnungen.

Bauministerin Doris Ahnen (SPD) sprach in Ruchheim von einem "tollen Projekt". Die acht Mehrfamilienhäuser bieten nicht nur sozial schwachen Familien Wohnraum. Sie sind auch äußerst klimafreundlich, denn die Wärme für die Fußbodenheizung und das heiße Wasser werden über Wärmepumpen und Erdwärme-Sonden eingespeist.

Fast 150 Sozialwohnungen entstehen gerade in Ludwigshafen-Ruchheim. Hier ahnt man schon, wie die Rohbauten künftig aussehen werden. SWR

Ludwigshafen: größtes Neubauprojekt in Rheinland-Pfalz

Es ist das derzeit größte Wohnbauprojekt in Rheinland-Pfalz. Das Land hat das 45-Millionen-Euro-Projekt des städtischen Immobilienunternehmens GAG mit einem zinsgünstigen Kredit in Höhe von 32 Millionen Euro unterstützt. "Nur dank dieser Förderung ist ein günstiger Mietpreis von 6,40 Euro pro Quadratmeter möglich", sagte der Chef der GAG, Wolfgang Van Vliet dem SWR.

Die Sozialdezernentin der Stadt Ludwigshafen, Beate Steeg, betonte, die Stadt brauche viel mehr solcher Wohnbauprojekte. "Der Wohnungsmarkt ist total angespannt. Dutzende Familien in Ludwigshafen warten händeringend auf preisgünstigen Wohnraum."

GAG-Chef: "Die Lage auf dem Bausektor ist sehr ernst"

GAG-Chef Van Vliet kritisierte, derzeit sei Wohnungsneubau in Deutschland so gut wie unmöglich. Hohe Zinsen, Fachkräftemangel und Lieferengpässe beim Baumaterial seien dafür verantwortlich. "Da muss sich was ändern", sagte er mit Blick auf Bauministerin Ahnen. "Die Politik muss den Ernst der Lage erkennen."

Ministerin Ahnen erklärte, sie sehe die Lage genauso wie Van Vliet. Doch das Land könne nur wenig tun. Die meisten Probleme könnten nur auf Bundesebene gelöst werden. "Wir werden auf Landesebene versuchen, den Wohnungsbau mit zinsgünstigen Krediten aus der sozialen Wohnbauförderung anzukurbeln. So wie das hier in Ludwigshafen-Ruchheim geschehen ist", sagte die Bauministerin.

Land unterstützt auch Wohnprojekt in Bad Dürkheim

Nach der Besichtigung der GAG-Neubauten fuhr Doris Ahnen weiter nach Bad Dürkheim und besuchte das genossenschaftliche Wohnbauprojekt "Fronhof II" im Magnolienring. In vier Gebäuden leben generationsübergreifend 41 Familien in Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Auch diese Genossenschaft ist mit Landesmitteln aus der sozialen Wohnraumförderung unterstützt worden.