Am Ostermontag wurde die Trierer St. Gangolf-Kirche wiedereröffnet. Fast drei Jahre lang war sie geschlossen. Zur Wiedereröffnung weihte Bischof Ackermann den Altar. Er salbte ihn mit Öl und entzündete an fünf Stellen Weihrauch am Altar - ein altes Ritual. Das Gebäude musste in den vergangenen Jahren sowohl innen als auch außen saniert werden. Die Kirche gilt als "Bürgerkirche", als Kirche in der Mitte der Stadt.