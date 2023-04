Rund 300 Menschen haben in Büchel in der Eifel für Frieden demonstriert. Sie nahmen am traditionellen Ostermarsch am Luftwaffenstützpunkt Büchel teil - dem wohl einzigen Ort in Deutschland, an dem US-Atomwaffen lagern sollen. Der Ostermarsch verlief laut Polizei friedlich. Die Demonstrierenden zogen um den Militärstützpunkt und versammelten sich dann zu einer Kundgebung.