Ansgar Zender ist als Fernseh-Reporter für SWR Aktuell unterwegs.

Er arbeitet für die Sendung auch als verantwortlicher Redakteur in Mainz. Außerdem ist er Online-Redakteur im Studio Trier.

Seit 2000 arbeitet er für den SWR in Rheinland-Pfalz. Zunächst war er Reporter des Magazins "Landesschau", später dann für die Fernseh-Nachrichten.

Ansgar Zender SWR

Zeitweise war Ansgar Zender auch als Redakteur für das Politik-Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" und das Kultur-Magazin "Landesart" tätig. Er unterstützt außerdem immer wieder die Redaktion "ARD aktuell" - so hatte er etwa am Tag der Amokfahrt in Trier und während der Flutkatastrophe live in der "Tagesschau" berichtet.