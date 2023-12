Haben Sie schon Ihren Urlaub für 2024 geplant? Wir zeigen, wie Sie in Rheinland-Pfalz ihre Urlaubstage clever einsetzen und somit das Maximum an Freizeit rausholen.

Kostbare Freizeit verschenken? Das muss auch 2024 nicht sein. Denn auch im kommenden Jahr kann man wieder mehr freie Tage oder Ferienzeit genießen, indem man Urlaubstage mit Feiertagen und Brückentagen kombiniert. Wer also seine freien Tage gut plant, kann länger die Füße hochlegen.

In Rheinland-Pfalz gibt es elf gesetzliche Feiertage - damit liegen wir in Deutschland gut im Durchschnitt. Das Jahr 2024 verspricht viele freie Tage, denn nächstes Jahr fallen wieder mehr gesetzliche Feiertage auf Wochentage als in manch anderen Jahren.

So kann man 2024 mehr freie Zeit herausholen. SWR

Für Familien mit schulpflichtigen Kindern ergeben sich durch die Schulferien weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei ist auch zu beachten, das jede Schule in Rheinland-Pfalz pro Schuljahr zusätzlich über sechs bewegliche Ferientage verfügen kann. Da lohnt es sich auf jeden Fall, frühzeitig bei der jeweiligen Schule anzufragen.

Karfreitag und Ostermontag bieten wie jedes Jahr ein langes Wochenende - keine Brückentage, dafür zwei Feiertage in zwei aufeinanderfolgenden Wochen. Durch die beiden Feiertage Karfreitag (29. März) und Ostermontag (1. April) kann man zehn freie Tage am Stück mit nur vier Urlaubstagen in der Woche vor dem Osterwochenende bekommen. Wer will, hängt die folgende Woche noch dran und hat dann 16 freie Tage mit acht Urlaubstagen.

Die Osterferien sind 2024 vom 25. März bis 2. April. Für Familien mit schulpflichtigen Kindern bietet es sich deshalb an, in der Woche vor Ostern Urlaub zu nehmen.

Mit sechs Urlaubstagen auf zwölf freie Tage kommt man, wenn man Christi Himmelfahrt und Pfingsten kombiniert - und dann vom 9. bis 20. Mai frei hat. Für alle, die eine längere Reise planen: Nimmt man den Zeitraum vom 9. Mai bis zum 2. Juni, bekommt man sogar für 14 Urlaubstage 25 freie Tage. Denn 2024 fällt auch der Feiertag Fronleichnam in den Mai, und zwar auf den 30. des Monats.

Eine weitere Kombinationsmöglichkeit: Beginnend am Samstag vor Pfingsten (18. Mai) lassen sich mit acht Urlaubstagen 16 freie Tage gewinnen. Pfingstmontag und Fronleichnam helfen dabei.

Das wäre in etwa auch der Zeitraum der Pfingstferien an den Schulen, die vom 21. bis 29. Mai dauern. Zwei Wochen gemeinsame Familienferien sind hier also machbar, sofern die Schulen auf den Freitag, 31. Mai, einen beweglichen Ferientag legen.

Der Tag der Deutschen Einheit fällt nächstes Jahr auf einen Donnerstag. Mit dem Freitag als Brückentag hat man vier Tage am Stück frei. Nimmt man Urlaub für die ganze Woche, kommt man mit den beiden Wochenenden vor und nach dem 3. Oktober auf neun freie Tage.

Allerheiligen am 1. November fällt 2024 auf einen Freitag. Mit Brückentag geht da also nichts. Es bietet sich nur an, die vier Werktage sowie das Wochenende davor und danach in eine Neun-Tage-Freizeit zu verwandeln, um vielleicht dem tristen Herbst zu entfliehen.

Der erste und zweite Weihnachtstag fallen 2024 auf Mittwoch und Donnerstag. Das eröffnet die Möglichkeit für zwölf freie Tage bei nur fünf Urlaubstagen - von Samstag, 21. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar. Wer noch zwei weitere Urlaubstage für 2025 dranhängt, bekommt mit sieben Urlaubstagen sogar 16 freie Tage - vom 21. Dezember bis zum 5. Januar.

Das ist auch mit schulpflichtigen Kindern möglich, da die Weihnachtsferien in Rheinland-Pfalz vom 23. Dezember bis zum 8. Januar dauern. Da eröffnet sich diesmal ein sehr langer Zeitraum "zwischen den Jahren", wie es so schön heißt.