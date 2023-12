Wie stehen die Chancen für weiße Weihnachten in Rheinland-Pfalz?

Weiße Weihnachten in RLP oder nicht? Kaum eine Frage wird öfter gestellt, je näher die Festtage rücken. Wir haben zwar (noch) keine Antwort - aber immerhin eine Prognose.

Es gab ihn schon, den kurzen Wintereinbruch in Rheinland-Pfalz Anfang Dezember. Doch kaum mehr zwei Wochen vor Weihnachten ist es wieder wärmer und auch regnerischer geworden. Deshalb behalten wir jetzt schon mal den Wetter-Himmel fest im Blick und schauen, ob Rheinland-Pfalz sich auf weiße Weihnachten freuen kann.

Der erste Trend für Weihnachten schaue nach nasskaltem Wetter aus, sagt ARD-Wetterexperte Stefan Laps. Ob das auch Schneefälle beinhalten werde, sei jedoch noch völlig offen. "Derzeit haben wir nur ein Modell, das so weit in die Zukunft Szenarien berechnet." Demnach würde sich ein starkes Hoch von Mitteleuropa Richtung Azoren/Kanaren verlagern und im Laufe des Weihnachtsfestes könnten Tiefs über Nordeuropa die Wetterregie übernehmen.

Wir müssen uns also in Geduld üben, denn es ist noch alles möglich.

"Wir in Rheinland-Pfalz lägen dabei zwischen den Stühlen und hätten zudem windige Verhältnisse", sagt Laps. Denn anders als in den vergangenen Jahren hätten wir in diesem Jahr den Winter quasi in greifbarer Nähe: "Skandinavien, Russland und Sibirien haben bereits frostige Temperaturen, zum Teil sogar tagsüber nicht selten im zweistelligen Minusbereich." Damit die kalte Luft aus dem Norden auch Deutschland erreichen kann, müssten sich Hochs und Tiefs "günstig" positionieren - also das Hoch über West- und das Tief über Osteuropa. Dieser Umstand, dass der Winter räumlich gesehen in diesem Jahr gar nicht so weit weg sei, mache die Vorhersage für die Weihnachtstage umso spannender, aber auch herausfordernder, so Laps.

Verlässlich sei eine Wettervorhersage für Weihnachten frühestens Ende dieser beziehungsweise Anfang nächster Woche, sagt Laps, also in etwa fünf bis sieben Tage vor Weihnachten. "Bis dahin liegen von genügend Modellen Simulationen des atmosphärischen Zustandes für die Festtage vor."

Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten am größten, je höher es die Berge hinaufgeht: Schneifel, Hohe Eifel, Hoher Westerwald und Hunsrück sind in Rheinland-Pfalz die Regionen, in denen am ehesten auf Schnee zu hoffen ist. Auf der Grundlage von Wetteranalysen von 1991 bis 2020 liegt die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten in Rheinland-Pfalz in Lagen oberhalb von 500 Meter Höhe bei 48 Prozent, in Lagen um 400 Meter bei 36 Prozent. In den Niederungen liegt die Wahrscheinlichkeit unter 10 Prozent.

Das letzte Mal hat laut ARD-Wetterexperte Stefan Laps im Jahr 2010 viel Schnee in Rheinland-Pfalz gelegen - und zwar flächendeckend. Schneifelforsthaus meldete am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags 50 cm Schnee, Eppenrod auf 300 Meter Höhe 45 cm. In Trier lagen damals 24 cm der weißen Pracht. Sogar in Worms lagen 10 cm.

Ab und an gab es sie: weiße Weihnachten in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz SWR

Mit ähnlich hohen Werten kamen die Weihnachtsfeste in den Jahren 2001 und 1981 daher. Bad Marienberg meldete durchweg um die 50 cm. Wissen/Sieg-Honigessen hatte am Morgen des 24.12. eine Schneehöhe von satten 40 cm.

Kuriose Wetter-Daten der vergangenen Weihnachtsfeiertage in RLP Heiligabend höchste Schneehöhe im Bergland: 50 cm Bad Marienberg (1981)

höchste Schneehöhe < 400 m Höhe: 45 cm Eppenrod (2010)

höchste Schneehöhe < 400 m Höhe: 40 cm Wissen/Sieg-Honigessen (2001)

höchste Windgeschwindigkeit: 116 km/h Weinbiet (1988)

kälteste Nacht: -18,9°C Niederelbert (2001)

mildester Tag: 16,8°C Bad Dürkheim (2012) Erster Weihnachtsfeiertag höchste Schneehöhe im Bergland: 50 cm Bad Marienberg (1981)

höchste Schneehöhe < 400 m Höhe: 45 cm Eppenrod (2010)

höchste Windgeschwindigkeit: 124 km/h Weinbiet (1997)

kälteste Nacht: -17,0°C Brücken (1963)

mildester Tag: 16,5°C Bad Dürkheim (2015) Zweiter Weihnachtsfeiertag höchste Schneehöhe im Bergland: 53 cm Bad Marienberg (1981)

höchste Schneehöhe < 400 m Höhe: 45 cm Göllheim (1981)

höchste Windgeschwindigkeit: 183 km/h Weinbiet (1999, Orkan "Lothar")

kälteste Nacht: -16,9°C Worms (2010)

mildester Tag: 15,6°C (1997)

Die Erderwärmung führe unweigerlich dazu, dass wir an den Weihnachtstagen seltener Schnee bekommen werden, sagt ARD-Wetterexperte Stefan Laps. Das belegen bereits die Zahlen: Nach dem Klimamittel von 1961 bis 1990 lag die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten bei uns im Bergland noch bei 66 Prozent - im Zeitraum 1991 bis 2020 nur noch 48 Prozent. Der Trend geht also nach unten, weiße Weihnachten werden seltener.

Es gebe aber noch einen anderen Aspekt zu berücksichtigen, so Laps: "Je wärmer die Atmosphäre wird, desto mehr Wasserdampf ist vorhanden. Wenn Niederschläge auftreten, können diese stärker und somit ergiebiger ausfallen als früher. Fällt so ein Niederschlagsereignis bei Temperaturen um 0 Grad zufällig auf die Weihnachtstage, dann können wir durchaus einzelne Feste mit Schneechaos durch erheblichen Neuschnee erleben." Laps Fazit: "Weiße Weihnachten werden seltener, können im Einzelfall aber kräftiger ausfallen."