Am 14. Juni schließen die meisten Apotheken - Das sind die Gründe

Lieferengpässe bei Medikamenten, wachsende Bürokratie, Nachwuchssorgen: Apotheker klagen über zunehmende Belastungen. Deshalb starten sie zum "Tag der Apotheke" eine Initiative "gegen Zukunftsklau" - in einer Woche wird gestreikt.

Mitten im Herzen von Trier liegt die älteste Apotheke Deutschlands, eröffnet im Jahr 1241. Luzie Schmiz-Rölz führt die Apotheke am Trierer Hauptmarkt gemeinsam mit ihrem Mann - und kämpft derzeit vor allem mit fehlenden Medikamenten.

Mehraufwand für Apotheken durch Lieferengpässe bei Medikamenten

"Wir suchen gefühlt bei jedem zweiten Kunden Alternativen, weil die Arzneimittel nicht lieferbar sind, die uns die Kassen vorschreiben", berichtet Schmiz-Rölz. Da müsse man häufig kreativ werden: kleinere Verpackungsgrößen, die nächsthöhere Stärke, ein anderer Wirkstoff.

Damit verbunden: ein viel größerer Aufwand. Den Kundinnen und Kunden müsste mehr erklärt, teilweise auch mit dem Arzt Rücksprache gehalten oder andere Apotheken nach Medikamenten abtelefoniert werden. Teilweise schicke sie Mitarbeitende selbst nochmal zu Ärzten, um passende Rezepte zu besorgen.

Die Inhaberin der Löwen-Apotheke in Trier, Luzie Schmiz-Rölz. SWR

Etwa 500 ihrer Lagerartikel seien aktuell nicht lieferbar. "Morgens um 5 Uhr, abends um 23 Uhr, schaue ich, ob ein Großhandel was hat und schlage zu." Man mache alles, um zu versorgen, dieser Mehraufwand werde aber nicht extra honoriert, kritisiert die Apothekerin.

Finanzieller Druck auf Apotheken steigt

Gleichzeitig ist die finanzielle Lage der Apotheken schwierig, heißt es vom Apothekerverband Rheinland-Pfalz: Kosten steigen, Honorare würden aber stagnieren. Der Festzuschlag für verschreibungspflichtige Medikamente sei etwa seit zehn Jahren nicht angehoben worden. Der Abschlag, den Krankenkassen dafür bekommen, wurde durch ein neues Gesetz unlängst erhöht.

Bei den Personalkosten legten die Apotheken schon drauf, sagt Schmiz-Rölz. Apotheken rechneten sich nicht mehr, seien nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Folge: Öffnungszeiten müssten verkürzt oder Apotheken ganz geschlossen werden.

Apotheken-Sterben in Rheinland-Pfalz

Das zeigt sich auch in Rheinland-Pfalz: Immer mehr Apotheken schließen. Nach Daten des Apothekerverbandes ist die Zahl in den vergangenen zehn Jahren von 1.084 Apotheken auf 889 Apotheken Ende 2022 gesunken. Aktuell seien nur noch 871 Apotheken in Rheinland-Pfalz geöffnet. Ein Problem vor allem auf dem Land: "Wir haben ländliche Bereiche, die sehr dünn besetzt sind. Die Versorgung ist damit nicht zu gewährleisten", sagt Petra Engel-Djabarian, selbst Apothekerin und Sprecherin des Verbandes.

Notdienste müssten auf die verbleibenden Apothekerinnen und Apotheker verteilt werden, "die sowieso schon belastet sind mit ihren Nachtdiensten." Das Apotheken-Sterben werde sich in den nächsten Jahren zudem weiter beschleunigen, prognostiziert der Verband. Gut ein Drittel der Apothekeninhaber in Rheinland-Pfalz sei älter als 60 Jahre. Und: Nachwuchs gibt es kaum.

Nachwuchs erfolglos gesucht, auch bei Apotheken in Trier

"Die jungen Leute sehen die Nöte der Apotheken," sagt Schmiz-Rölz aus Trier. Die Apotheken seien kein attraktiver Arbeitgeber mehr. Auch sie bekomme gerade eine Stelle für eine Pharmazeutisch-Technische Assistentin nicht besetzt. "In Trier suchen mindestens zehn Apotheken, gleich mehrere Stellen sind ausgeschrieben, das Personal fehlt."

Das Personal werde vielmehr "weggekauft", so ihre Beobachtung. In der Pharma-Industrie etwa erwarten Studierende oft eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitszeiten als in den Apotheken. Eine neue Apotheke eröffnen? "Dieses Risiko geht heute keiner mehr ein."

Am Image arbeiten: Mehr Heilberuf, weniger Bürokratie

Ein weiteres Problem: Die eigentliche Aufgabe eines Apothekers rücke in den Hintergrund, findet Schmiz-Rölz, mit der man junge Menschen für den Beruf begeistern könne. Man sei zunehmend mit Bürokratie beschäftigt, es bleibe kaum Zeit für die heilberufliche Leistung, wie etwa Medikationsanalysen. "Das macht sehr viel Spaß, das möchten wir machen", so die Apothekerin.

"Wir möchten als Heilberufler gesehen werden und nicht Tag und Nacht diesen Versorgungsmangel verwalten."

Sie sehe es auch in ihrer Verantwortung als Inhaberin der ältesten Apotheke Deutschlands, am Image des Apothekerberufes etwas zu verändern. Man müsse zwar auch kaufmännisch begabt sein, es gehe aber um viel mehr: "Wir möchten als Heilberufler gesehen werden und nicht Tag und Nacht diesen Versorgungsmangel verwalten."

Die Löwen-Apotheke in Trier im Jahr 1905. privat

Apotheken starten Initiative "Gegen Zukunftsklau"

Viele Apotheken fühlen sich so wie Apothekerin Schmiz-Rölz von der Politik im Stich gelassen und nicht gesehen. Auch der Apothekenverband findet: "So kann und darf es nicht weitergehen!" Um auf die Probleme aufmerksam zu machen, beteiligt er sich an der bundesweiten Initiative "Gegen Zukunftsklau" der Bundesvereinigung Deutscher Apotheken (ABDA). Das Ziel: Die Perspektive des pharmazeutischen Nachwuchses verbessern.

Dafür gibt es von Seiten der Apothekerinnen und Apotheker viele Ideen und Forderungen für die Zukunft:



Mehr Flexibilität und Entscheidungskompetenzen für Apotheken vor Ort, etwa bei Lieferproblemen: Eine während der Pandemie erlassene Verordnung ermöglicht es Apothekerinnen und Apothekern derzeit, beim Einlösen eines Rezepts ein vorrätiges Ersatzmedikament abzugeben. Diese flexible Regelung müsse erhalten werden, fordert der ABDA.

Mehr Geld, etwa für den Mehraufwand bei der Bewältigung von Lieferengpässen. Außerdem fordern sie, dass der Festzuschlag für verschreibungspflichtige Medikamente erhöht wird.

Abbau von Bürokratie

Der Bundesrat hatte sich zuletzt hinter die Apotheken gestellt, Krankenkassen halten die Forderungen für überzogen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) erklärte etwa, die Vergütung der Apotheken steige unaufhörlich Jahr für Jahr - nämlich aufgrund immer höherer Preise für die einzelnen Arzneimittel.

Protesttag: Apotheken am 14. Juni geschlossen

Um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen, wird es am 14. Juni einen bundesweiten Protesttag geben, an dem viele Apotheken geschlossen bleiben. "Wir gehen in Rheinland-Pfalz von 90 Prozent Beteiligung aus", sagt Engel-Djabarian vom Apothekerverband. Die Versorgung von Patientinnen und Patienten soll nur über Notdienste aufrechterhalten werden.

Auch die älteste Apotheke Deutschlands, die Löwen-Apotheke in Trier, bleibt an diesem Tag geschlossen. Vorher werde man mit den Kundinnen und Kunden darüber sprechen, Plakate sollen die Gründe für den Protest erläutern. Ein "Wir müssen zeigen, dass wir öffentlichen Apotheken wichtig sind, dass wir gebraucht werden", sagt Inhaberin Schmiz-Rölz. Auch wenn man damit dem unschuldigen Kunden wehtue und auch sich selbst, da Kosten weiterliefen, man müsse jetzt deutlich werden: "Es wird wohl nicht bei einem Protesttag bleiben."