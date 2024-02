In RLP und Bayern gab es 2023 die meisten Rettungshubschrauber-Einsätze des ADAC

In RLP hat es 2023 etwas weniger ADAC-Rettungsflüge gegeben als im Vorjahr. Dennoch verzeichnete Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Bayern die meisten Einsätze bundesweit.

Rettungshubschrauber des ADAC sind im vergangenen Jahr 8.761 Mal zu Einsätzen in Rheinland-Pfalz abgehoben. Das waren knapp sechs Prozent Einsätze weniger als im Vorjahr, wie der Automobil-Club in Koblenz am Dienstag mitteilte. 2022 hatte es 9.313 Einsätze gegeben. Nur in Bayern flog die ADAC-Luftrettung 2023 mehr Einsätze als in Rheinland-Pfalz - nämlich 12.998.

Koblenz verzeichnete unter allen Luftrettungsstationen in Deutschland erneut die meisten Einsätze. Dort hoben "die gelben Engel" 2.020 Mal zum Rettungseinsatz ab. Auf Platz 2 folgt die Luftrettungsstation im bayerischen Straubing. Dahinter folgt mit Wittlich erneut eine rheinland-pfälzische Stadt. Hier gab es 1.873 Einsätze.

Fünf ADAC-Rettungshubschauber in RLP In Rheinland-Pfalz sind fünf Rettungshubschrauber des ADAC im Einsatz. "Christoph 23" ist in Koblenz beheimatet und hatte im vergangenen Jahr mit 2.020 bundesweit mit am meisten Einsätze. "Christoph 10" (Wittlich) kam auf 1.873 Einsätze, "Christoph 77" aus Mainz ist 1.684 mal geflogen. Auch "Christoph 66" (Imsweiler) gehört mit 1.788 Einsätzen zu den zehn Hubschraubern in Deutschland mit den meisten Einsätzen. "Christoph 5" (Ludwigshafen) kam auf 1.522 Einsätze im vergangenen Jahr. Insgesamt rückten die Hubschrauber damit 8.887 mal aus - darin eingerechnet sind auch Einsätze über die Landesgrenze von RLP hinaus.

Mit insgesamt fünf Luftrettungsstationen sei Rheinland-Pfalz vergleichsweise gut aufgestellt, sagt Jochen Oesterle, Sprecher der ADAC-Luftrettung. Zum Vergleich: Die deutlich größeren Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern haben sechs beziehungsweise acht Stationen. Die vielen Einsätze der Hubschrauber seinen auch der geografischen Ausprägung des Bundeslandes geschuldet: Eher ländlich geprägte Regionen ließen sich oft aus der Luft besser und schneller erreichen, als durch bodennahe Rettungsdienste über die Straße.

Auch bundesweit weniger Einsätze für ADAC-Rettungshubschrauber

Bundesweit sind die Rettungshubschrauber des ADAC im vergangenen Jahr zu 51.347 Notfällen ausgerückt - im Schnitt mehr als 140 Mal am Tag. Das waren 4.328 Notfälle (7,8 Prozent) weniger als im Rekordjahr 2022. Den Rückgang der Einsatzzahlen führt der ADAC unter anderem darauf zurück, dass mittlerweile häufiger Tele-Notärzte tätig werden und Notfallsanitäter eigenständiger agieren als noch vor wenigen Jahren. So dürfen Sanitäter mittlerweile ohne Beisein eines Arztes in bestimmtem Rahmen Schmerzmittel und andere Medikamente verabreichen.

Retter rücken oft wegen Unfällen und Herzproblemen aus

Am häufigsten rückten die Luftretter zu Unfällen jeder Art aus - ob im Verkehr, bei der Arbeit, Freizeit oder im Sport. Sie machen dem ADAC zufolge etwa 30 Prozent der Rettungseinsätze aus der Luft aus. An zweiter Stelle folgen laut der Statistik mit einem Anteil von über einem Viertel Herzinfarkte und andere Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems.

ADAC Luftrettung Die ADAC Luftrettung ist ein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung. Die Hubschrauber gehören zum deutschen Rettungsdienstsystem und werden über die Notrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert. Die 1970 gegründete ADAC Luftrettung betreibt den Angaben zufolge bundesweit 37 Hubschrauber-Stationen mit 55 Hubschraubern, im Juli soll bei Itzehoe in Schleswig-Holstein die 38. Station hinzukommen.

Neben dem ADAC ist als zweiter fliegender Rettungsdienst die DRF Luftrettung tätig, deren Maschinen 2023 bundesweit zu insgesamt 36.413 Einsätzen abhoben.