2022 hatten die Luftretter des ADAC so viele Einsätze wie noch nie: deutschlandweit 55.675. Der Rettungshubschrauber aus Koblenz wurde am meisten angefragt.

37 Luftrettungs-Stationen gibt es in Deutschland. Davon hatte laut ADAC der Rettungshubschrauber "Christoph 23" aus Koblenz mit 2.192 Flügen erstmals die meisten Einsätze. Wittlich liegt mit "Christoph 10" und 2.082 Einsätzen auf Platz zwei der Statistik. Rheinland-Pfalz verzeichnete neben Bayern auch die meisten Alarmierungen: 9.313 waren es nach Angaben des Automobilclubs. Dazu kämen noch 190 Rettungsflüge außerhalb von Rheinland-Pfalz.

So oft war der Rettugshubschrauber unterwegs Die meisten Einsatzorte für ADAC Rettungshubschrauber lagen 2022 mit 13.423 Starts in Bayern (Vorjahr: 12.179). Dahinter folgen Rheinland-Pfalz mit 9.313 (Vorjahr: 9129), Nordrhein-Westfalen mit 6.503 (Vorjahr: 5.509) und Niedersachsen mit 5.903 (Vorjahr: 5.313) Einsätzen. Unter den 37 Stationen liegt in der Einsatzstatistik erstmals Koblenz vorne. "Christoph 23" startete zu 2.192 Notfällen und gehört damit zusammen mit "Christoph 10" in Wittlich (2.082 Einsätze), "Christoph 18" in Ochsenfurt (2.015 Einsätzen) und "Christoph 31" in Berlin (2.005 Einsätze) zu den vier ADAC Rettungshubschraubern mit den meisten Alarmierungen in Deutschland.

Durchschnittlich 153 Notfälle pro Tag

55.675 Alarmierungen deutschlandweit bedeuten laut ADAC ein Plus von fast sieben Prozent. Im Jahr davor waren es 52.234 Einsätze. Am häufigsten seien die Rettungskräfte zu Unfällen gerufen worden, konkret zu Freizeit-, Sport-, Arbeits-, Schul- und Verkehrsunfällen. Diese Einsätze hätten 30 Prozent ausgemacht. In 28 Prozent der Fälle seien die Rettungskräfte zu Notfällen wie Herzinfarkten und Herzrhythmusstörungen gerufen worden. Fast jeder zehnte Patient sei ein Kind oder Jugendlicher gewesen.

Rekordeinsätze, weil Notärzte fehlen

Dass es überhaupt einen neuen Rekord bei den Rettungseinsätzen gibt, führt der Automobilcub darauf zurück, dass nach Ende der Coronaeinschränkungen wieder mehr Menschen mobil waren. Auch seien die "bodengebundenen" Rettungsdienste überlastet gewesen, außerdem fehlten verbreitet Notärztinnen und -ärzte. In vielen Regionen sei der Rettungshubschrauber bei einem Notfall häufig das einzig verfügbare Rettungsmittel.

Künftig Luftrettung in RLP per Multikopter

Neben einer Bilanz seiner Rettungseinsätze im vergangenen Jahr hat der ADAC auch einen Ausblick auf künftige Projekte gegeben: Demnach will der Automobilclub als weltweit erste Organisation den Betrieb von elektrisch angetriebenen Multikoptern testen. Mit einem Hersteller aus Bruchsal sei noch in diesem Jahr der erste öffentliche Probeflug für die Luftrettung mit einem "VoloCity" geplant. Ein Multikopter dieses Typs soll dann im kommenden Jahr testweise in Rheinland-Pfalz und Bayern in Betrieb gehen.